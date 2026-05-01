Larrubia se suma a la convocatoria del SD Eibar - Málaga CF

Grandes noticias para el Málaga CF, Juanfran Funes y la afición. David Larrubia está en la convocatoria de 24 jugadores que se desplazarán hasta Ipurúa para jugar este sábado, a partir de las 21.00 horas, contra la SD Eibar. Además, se cae Dani Sánchez y regresan como novedad con respecto a la semana anterior tanto Rafa Rodríguez como Ramón tras cumplir sendas sanciones.

Larrubia

Todos los focos caían en el '10' blanquiazul y las buenas noticias son evidentes. El técnico ya había asegurado que había "muy buenas sensaciones" en ese pie izquierdo que le mantiene desplazado desde los entrenamientos posteriores a ese duelo el 4 de abril en Riazor por una lesión del escafoides. Eso sí, viaja sin haber completado un solo entrenamiento. Tampoco lo hizo este viernes, haciendo sesión parcial junto al resto del grupo.

Parece complicado que pueda estar disponible 90 minutos, ni siquiera como titular, pero puede ser una pieza importantísima en la segunda mitad. Dependerá de cómo vaya el encuentro. También hay que recordar que está amenazado de sanción con cuatro cartulinas amarillas. Si recibe una más en estas últimas cinco jornadas de la temporada regular, se perderá el siguiente encuentro.

Lista de convocados

Además, también vuelven a la convocatoria tanto Rafa Rodríguez como Ramón, ausentes ante el Castellón tras cumplir ese partido de sanción. El que se ha caído de la convocatoria es Dani Sánchez.

La lista de convocados del Málaga CF es la siguiente: Alfonso Herrero, Gabilondo, Puga, Einar, Darko, Ramón, Haitam, Chupe, D. Larrubia, Joaquín, Dotor, Carlos López, Víctor, Murillo, Jauregi, Montero, Niño, Izan Merino, Lobete, Andrés Céspedes, Rafita, Aaron Ochoa, Recio y Rafa Rodríguez.