El malaguismo de Fernando Franco: de Vélez-Málaga a Bilbao y ahora anfitrión en Ipurúa

Cientos de malaguistas se van a dar cita este sábado en Ipurúa para dejarse la voz en ese SD Eibar-Málaga CF, la primera de las últimas cinco jornadas. No es un desplazamiento sencillo el de Ipurúa, pero allí espera Fernando Franco, un joven enfermero de Vélez-Málaga, perteneciente a la Peña Malaguista de La Axarquía, que vive ahora en Bilbao y supone una de tantas historias de aficionados que tuvieron que emigrar, con la recompensa de recibir a su equipo ahora a 40 minutos de su nueva ciudad.

Abonado desde Bilbao

Fernando representa una de esas historias a las que LaLiga ha querido homenajear este curso con la campaña 'Un legado muy vivo': "Es verdad que mis padres no han sido muy futboleros, pero mi abuelo siempre ha sido muy del Málaga CF y hasta que no tuve yo 12 o 13 años, no pude ir más al estadio. Estuve yendo y soy abonado desde que bajamos a Primera Federación, que a mí ya me pilla en Bilbao".

Lo cierto es que le ha tocado vivir la mejor etapa de la afición desde muy lejos. Terminó la carrera en 2022 y en enero de 2023, solo seis meses después, se marchó al País Vasco para trabajar como enfermero. Es decir, desde la mitad de la temporada 2022/23 en la que el Málaga CF acabó descendiendo a los infiernos de Primera RFEF y fue ahí cuando consiguió su primer abono, incluso estando en la otra punta del país.

La Rosaleda en la distancia

Sin embargo, la distancia nunca ha sido un impedimento para bajar a La Rosaleda, a la que ve de lejos "con mucha envidia de la gente que está allí en el campo": "Intento escaparme. Siempre que bajo cuadro para que pille algún partido. Por ejemplo, fui hace un par de semanas al partido de Las Palmas y nada más terminar me saqué los vuelos para ir al Castellón". Apenas ha podido ir a cinco partidos en Martiricos este curso, pero su asiento es uno de los que siempre está ocupado al ceder el carnet a un amigo o un familiar.

Eso es cuando La Rosaleda se viste de gala, pero Fernando acostumbra a viajar por el norte siempre que puede para acompañar a su equipo, guardando con especial recuerdo aquel 1-3 en El Molinón: "Menos León y Huesca, a casi todo. Gijón, Santander, Burgos, Valladolid, Real Sociedad... El año pasado fuimos también a Oviedo". Una ruta de muchísimos kilómetros, de malabares para compaginar la enfermería con el fútbol.

Anfitrión en Eibar

Ahora es el Málaga CF el que le va a visitar a 40 minutos de Bilbao, poco más de lo que hay de Vélez-Málaga a La Rosaleda, y allí espera a un buen puñado de malaguistas: "Beltrán viene con Pepe y los recogeré en el aeropuerto. Después, Pepe Cruz, Héctor, Marina... los que siempre van a todos los partidos. Que yo sepa esa gente, pero por lo que he leído en Twitter y demás, parece que sí se va a animar bastante gente para venir". Le tocará ejercer de anfitrión, aunque con el sitio justo al compartir piso. "Por la mañana sí que les llevaré a dar una vuelta por Bilbao".

Fernando y Pepe Cruz son dos habituales en los desplazamientos del Málaga CF. / L. O.

Después en el partido, con el único objetivo de dejarse allí la garganta. "Venimos de dos derrotas, pero yo creo que se van a dejar la piel. Podremos ser poquitos, pero nos van a sentir. Hay que retomar el barco como sea", habla en la previa del encuentro SD Eibar - Málaga CF en Ipurúa.

Final de temporada

Será la primera de las cinco jornadas que restan para el final de la temporada regular de Segunda División y Fernando marca este encuentro como cita indispensable: "Pensando en lo primero, en el partido del Eibar, si sacamos los tres puntos, yo creo que ya nadie nos va a sacar de ahí. Espero que cojamos una plaza de play off porque ya el ascenso directo está muy complicado. Yo creo que sí, que al final nos vamos a clasificar para las eliminatorias de play off".

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Eso sí, no espera nada menos que "un partido así de infarto, 1-2". Al menos, significa acabar con la mística de Ipurúa y una sola victoria blanquiazul en la trayectoria común que ambos mantiene. Sea el resultado que sea, el play off espera al Málaga CF y al Eibar, aunque bien necesitan otros resultados para dar ese paso definitivo.