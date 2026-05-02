La fe inquebrantable del Málaga CF conquista Ipurúa y se agarra al play off (2-4)

Puñetazo sobre la mesa del Málaga CF, Funes y un señor equipazo para despejar cualquier atisbo de duda y agarrarse al play off. Este grupo ya ha demostrado tener una fe inquebrantable e Ipurúa lo demostró. 2-4 ante el mejor local de la categoría, un Eibar que no perdía en casa desde diciembre y a una de las mejores defensas para colocar los 63 puntos en la tabla. Habrá que esperar lo que hagan los rivales, pero los goles de Chupe, Niño -doblete- y Brasanac valen su peso en oro después de ir 1-2.

Es complicado hablar de la clasificación. Habrá que esperar lo que hagan Las Palmas y Burgos este domingo, pero es otra forma de encarar las cuatro últimas jornadas después de recuperar el camino de la victoria. Hay que confiar siempre en estos jugadores, en la inteligencia espectacular de Funes para volver a sumar tres puntos con sus cambios -terminó en el campo con Ramón, Haitam y Brasanac-. Y no menos importante, otro average ganado.

Larrubia en el once

El Málaga CF, con Larrubia como gran sorpresa en el once, no tardó en revolucionar el encuentro. Parecía un simple córner hasta que Olaetxea impactó con el codo la cara de Murillo. Bastard Servera no pitó nada y fue el VAR el que tuvo que detener el partido mientras el balón estaba en juego. El colegiado balear acudió a la revisión, señaló la pena máxima y Chupe marcó su gol número 19 de la temporada. Primer reto cumplido de Funes en el minuto 8. Ahora quedaba el más importante: ganar.

Pero esto no iba a acabar tan pronto y menos ante el mejor local. Apenas 10 minutos después, otra vez el balón parado. Arambarri se coló entre los centrales, le rebotó el balón a Alfonso Herrero y se quedó muerto en el centro del área para que Sergio Álvarez la pusiera al fondo de la red (1-1). El Málaga CF no se vino abajo, no dejó de ser el Málaga CF y el Eibar tampoco de ser el Eibar.

Remontada local

El problema es que la línea defensiva blanquiazul, muy adelantada, necesitaba ser exacta y la rodilla de Murillo lo impidió. También Galilea, que ralentizó la carrera hacia atrás esperando dejar a los armeros en posición adelantada. Superado y en el área, ya no pudo ir con presión a por Bautista. Una secuencia de rebotes acabó con el 2-1 de Corpas. Demasiado castigo en apenas dos llegadas.

El reto de marcar gol ahora debía ser doble para ganar en los de Martiricos. Empezó a entonarse Larrubia con dos disparos. El tercero obligó a una estirada de Magunagoitia. En el cuarto hizo un extraño, a medias entre controlar o disparar de primeras, quedándose en nada después de quedarse mano a mano tras pase de Dotor. El descanso, esta vez, llegaba en un mal momento por lo bien que estaban.

A la vuelta al césped, Funes estrenó los cambios triunfantes: Ramón por Izan Merino (amonestado). Estuvo cerquísima Joaquín de firmar una reliquia, marchándose de cuatro rivales dentro del área, y se le fue por arriba a Chupe. El fútbol transcurría siempre en campo del Eibar, intentando buscar el Málaga CF espacios inexistentes. El equipo local era algo muy parecido a un bloque de cemento armado.

Liga Hypermotion | SD Eibar - Málaga CF, en imágenes / LALIGA

Cambios y remontada del Málaga CF

Bautista, superando a Galilea, recordó que volcarse en ataque iba a causar algún problema. Justo ahí, Murillo atravesó todo el campo conduciendo el balón dirección a Chupe y Larrubia estrelló el balón en el palo. Precisamente, dejó el malagueño el campo junto a Rafa Rodríguez, arrastrándose por el césped con los gemelos pinzados, para dar entrada a Haitam y a Adrián Niño.

Y el gaditano, que tiene una conexión especial con el gol cuando entra como suplente, en su primer toque, el balón a la red. Un pase con el exterior precioso de Ramón, en un partido brillante para él, Chupe desde la banda para asistir y gol de Niño (2-2). Ahora, quedaban 25 minutos para hacer lo más complicado. Por el momento, cargaba Funes el centro del campo con más cuerpos dando entrada a Brasanac y sacando al '9'.

Parecía raro, pero el entrenador de Loja sabe más que nadie y, lo que parecía un cambio defensivo, fue el relevo que acabó con el 2-3. El serbio, que estaba siendo uno de los menos utilizados, que pasó por quirófano esta temporada, con la templanza de quien lleva cientos y cientos partidos en Primera División, fue el responsable de poner el 2-3 en el marcador. Y Niño, regateando en el área, firmó el 2-4 definitivo.

Noticias relacionadas

Cuatro más por delante

Ya solo quedan cuatro jornadas, pero el aire cambia. No dentro del vestuario, sí fuera, donde se había perdido cierta confianza. El camino sigue siendo el mismo: Sporting, Ceuta, Racing de Santander y Zaragoza. 12 puntos. Un orgullo tremendo.