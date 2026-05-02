Uno por uno
Las notas de los jugadores del Málaga CF en la victoria frente al Eibar
El conjunto de Martiricos volvió a cambiar el partido con los jugadores que salieron del banquillo
El Málaga CF volvió a desplegar su versión más coral para conquistar al mejor local de la categoría. 2-4 fundamental ante el Eibar para agarrarse los blanquiazules al play off. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.
Alfonso Herrero (5)
Dos goles encajados. Esta vez no tuvo grandiosas paradas. Poco pudo hacer en los que recibió, originados casi todos en un barullo.
Puga (8)
Le faltó conectarse con Larrubia al principio, pero fue un muro en defensa. El bloque del Eibar le impidió tener metros que recorrer en adelante, pero los tapó todos atrás.
Murillo (6)
Su rodilla le dio un gol al Eibar al impedir un fuera de juego. También llegó tarde en el primero. Parece sentirse menos cómodo. Recuperó galones en la segunda mitad, especialmente con el balón.
Einar Galilea (4)
Le costó algún gol al Málaga. Terminó de sufrir cuando el Eibar rebajó las revoluciones, pero la relajación en un fuera de juego y la falta de contundencia siguen ahí.
Rafita (7)
Otro incombustible. Le dejó la banda a Joaquín y aprovechó los espacios interiores para crear en ataque. Apretó las líneas hasta el final.
Izan Merino (7)
Inmenso riesgo el suyo para sacar el balón y 100% éxito. Pupilo ideal de Funes. Logró sostener al equipo y asomarse por el área.
Dotor (8)
El repliegue del Eibar le quitó protagonismo, no tuvo tanto que presionar y sí manejar el balón. Tuvo un pase espectacular a Larrubia. Se llevó una amarilla.
Joaquín (10)
Dos asistencias y un pulmón por el camino. La banda izquierda es su hábitat natural. Estuvo a punto de firmar el gol de la temporada. La amenaza que tiene buscando el carril central le valieron al equipo dos goles.
Larrubia (7)
Sorprendió mucho su titularidad. Le costó 30 minutos entrar en juego, pero lo de los otros 15... Mareó al Eibar en los pasillos interiores, dispuso de cuatro disparos muy peligrosos para marcar,
Rafa Rodríguez (7)
Salió completamente extasiado, ni siquiera se pudo poner de pie. Como interior y como pivote. Cada vez genera más entre líneas con el balón, gana peso en esa zona. Volvió a probar su disparo lejano.
Chupe (9)
Quiere el ascenso y se le nota en los ojos. Volvió a marcar de penalti y asistió para el 2-2 a Niño. Muchos kilómetros liderando la presión, bajando el balón de espaldas, buscando pases al hueco...
Suplentes
Ramón (9)
Fútbol de muy alta clase el suyo. Ilusiona ver que conduce el balón y se marcha de los rivales, vuela por el campo. El exterior para Chupe que acaba en el 2-2 es una obra de arte. 45 minutos en sus piernas.
Haitam (6)
No tuvo gran impacto, pero le dio amenazas al Málaga CF que no tenía como el ir a buscar la espalda de la defensa. Que esté es otra de las grandes noticias.
Niño (10)
Doblete desde el banquillo, tocado por la varita cuando sale en la segunda parte. Goleador nato, ya van 11 este curso. El primero fue al primer toque y el segundo regateando. Delantero de muchísimo talento.
Brasanac (8)
Parecía descartado, pasó por quirófano y ha demostrado estar para jugar por el ascenso. Marcó el 2-3, pero fue imperial en el balón parado, también para darle velocidad al juego. Muy buenos minutos.
Ochoa (SC)
Entró con el partido decidido para darle un respiro a Joaquín.
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