Las posibles alineaciones del SD Eibar - Málaga CF

SD Eibar y Málaga CF buscan este sábado, a partir de las 21.00 horas, tres puntos que van a tener su peso en oro en las cinco últimas jornadas de LaLiga Hypermotion. El margen de error es muy pequeño con ocho equipos compitiendo por seis plazas (dos de ascenso directo y cuatro de play off) y Beñat San José y Juanfran Funes necesitan afinar en la presentación de los onces iniciales.

Málaga CF

El gran nombre de la previa es David Larrubia. El extremo de La Luz regresa a la convocatoria tres partidos después de echar el freno por una lesión en el escafoides de su pie izquierdo. Ni siquiera ha completado una sesión de entrenamientos de esta semana, pero ha viajado y Funes ya dejó claro que si lo hacía era para ayudar. Parece muy difícil como titular, pero sus minutos como suplente pueden ser decisivos.

La otra gran duda es si recuperar el 4-3-3 o insistir en el 4-4-2. ¿Con otro delantero junto a Chupe o con un centrocampista más? Vuelven Rafa Rodríguez y Ramón, por lo que recupera piezas importantes la medular blanquiazul. Es una variante con la que permite cargar el área con un jugador más, a la vez que puede poblar la medular. También está abierto el casting en el puesto de central entre Galilea y Montero.

SD Eibar

Las buenas noticias para Beñat San José pasa por los jugadores a los que recupera. Sergio Álvarez volverá al centro del campo después de cumplir con un partido de sanción. También regresarán a la convocatoria Toni Villa y Juan Bernat después de pasar por la enfermería, completando la semana al mismo nivel que sus compañeros. Los que siguen fuera son Marco Moreno, Peru Nolaskoain y Jon Guruzeta.

A partir de ahí, no se esperan grandes cambios en el mejor equipo de Segunda División en 2026, el mejor local de la categoría que no pierde desde mediados de diciembre contra la Cultural Leonesa y que acumula una decena de partidos consecutivos sin conocer la derrota. Estaba un punto por encima del descenso al cierre de la primera vuelta y ahora busca el salto al play off, un avión.