SD Eibar - Málaga CF: En busca de volver al play off

El camino de vuelta al play off. Eso es lo que buscan SD Eibar y Málaga CF este sábado (21.00 horas, LaLiga TV) con tres puntos que se antojan fundamentales, prácticamente decisivos, para comenzar estas últimas cinco jornadas de la temporada regular con una victoria en lo futbolístico y también en lo moral.

Lo cierto es que ni siquiera el triunfo les asegura a alguno estar entre los seis primeros, al menos al final de esta jornada 38. Es la situación en la que se han quedado armeros y blanquiazules, séptimo y octavo, respectivamente con 61 y 60 puntos. Necesitarán ganar y que sus predecesores pierdan alguno de sus partidos. Esta semana, por ejemplo, hay gran implicación de los equipos de abajo y ya se sabe que la necesidad por no bajar a los infiernos es mucho mayor que la ilusión por estar en Primera División.

Sensaciones diferentes

La distancia sigue siendo de un punto para el Málaga CF con la sexta plaza, quedando 15 por delante, aunque se respira otro aire en Martiricos. Esas dos derrotas consecutivas con Almería y Castellón han dejado a los blanquiazules relegados en la clasificación, aunque la confianza es ciega dentro del vestuario. Al final, es mayor el impacto mental de estar en la octava posición que el punto que separa con el Burgos... al menos de momento.

En Eibar, por el contrario, el viento sopla diferente. Terminaron la primera vuelta un punto por encima del descenso y la realidad ahora es que están empatados con el play off. Son el mejor equipo de LaLiga Hypermotion en 2026, el mejor local de la categoría, acumulan 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota -ocho victorias y dos empates- y la última vez que perdieron en Ipurúa en Segunda fue contra la Cultural Leonesa (1-2) un lejano 7 de diciembre de 2025.

¿Vuelta de Larrubia?

Al menos, hay un nombre propio que puede cambiar la dinámica moral en el Málaga CF: David Larrubia. Después de parar por una lesión en el escafoides de su pie izquierdo tras Riazor y perderse tres partidos, el ‘10’ de La Luz está de vuelta en la convocatoria. Otra cosa diferente es lo que ocurra sobre el césped porque viaja al País Vasco sin haber completado un solo entrenamiento esta semana. Todo apunta a que saldrá desde el banquillo y si lo hace será con la sombra de la sanción del ciclo de tarjetas amarillas al tener cuatro.

Es una de las dudas que maneja Funes, aunque no es la única. Montero y Galilea se juegan ser el acompañante de Murillo. Ahora que vuelve Rafa Rodríguez, junto a Ramón, ¿el sevillano será quien esté más cerca de Chupe? ¿Se repite el 4-4-2 con Jauregi como compañero? ¿Ochoa en la izquierda y Joaquín en la derecha? La enfermería sigue con Dani Lorenzo, Luismi, Dorrio, Juanpe y Pastor, y se ha caído de la lista Dani Sánchez.

Málaga CF y Eibar empataron 1-1 en La Rosaleda. / LaLiga

Beñat San José recupera a Sergio Álvarez tras sanción, además de a los entonces lesionados Toni Villa y Juan Bernat, que han completado la semana al mismo ritmo que el grupo. A partir de ahí, no se esperan más cambios en un equipo que llega lanzado.

Romper el maleficio

No le falta nada al partido. Ni siquiera la mística de Ipurúa, rozando el lleno después de que el Eibar pusiera las entradas a 15 euros para los abonados. Apenas ha ganado una vez en su historia el Málaga CF en territorio armero. Si llega este sábado la segunda, el paso triunfal es importantísimo para las cuatro jornadas que restarán. Antes, un encuentro con el play off y el average en el horizonte.