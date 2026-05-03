Las claves de la obra maestra del Málaga CF en Eibar

Fue un partido difícil de resumir. Son tantas las variables que tuvo en su desarrollo y lo mucho que había en juego, que a nadie escapa que se trata de un triunfo a domicilio que puede marcar definitivamente la recta final de la competición para el Málaga CF. Resumimos las principales claves del triunfo por 2-4 en Eibar y lo que puede suponer, en cuanto a la moral, con apenas cuatro jornadas por disputar.

Para dar luz a lo sucedido en Ipurúa hay que remontarse al siglo pasado. Los vascos no encajaban en Segunda más de tres goles desde 1999. Pero además los de Funes han dado carpetazo a una racha de nueve victorias y un único empate que en diez jornadas mantenían invicto el estadio eibarrés.

El Eibar asimismo figura entre los conjuntos que menos goles ha encajado en lo que va de temporada. Y en lo que va de 2026 todavía permanece como la mejor escuadra de LaLiga Hypermotion. Acumula 40 puntos en 19 jornadas, tres más que los blanquiazules, en este momento segundos, en esa hipotética tabla de lo que va de año. Son los dos planteles más en forma de estos últimos cuatro meses y sobre el césped quedó patente.

Doble remontada

La igualdad y el hambre de unos y de otros quedó en evidencia desde la primera mitad. Para el espectador neutral fue una auténtica delicia comprobar cómo los dos equipos buscaron los tres puntos con una fe casi inquebrantable. El primer acto fue para un Eibar que se repuso del penalti transformado por Chupe, hasta marcharse al descanso con 2-1 a su favor.

Control abrumador

Funes volvió a cambiar el guión tras el descanso. El Málaga CF liquidó a un cuadro eibarrés que parecía desconocido, como reconocería luego Beñat San José en sala de prensa. No importó que estuviese enfrente una de las mejores defensas del fútbol profesional en España. La apuesta del entrenador malaguista fue otra vez arriesgada, pero con el mayor premio posible a la vista.

Cambios decisivos

Fue determinante la pizarra visitante. Entra Adrián Niño y con dos dianas sella la victoria malaguista, que es ya la undécima en lo que va de 2026. Con 40 dianas a favor desde el comienzo de enero, el rodillo malaguista no deja de romper estadísticas. Pero es que además entró al terreno de juego un Brasanac con poco protagonismo en el presente curso y también marca. El banquillo fue decisivo en la suerte de tan importante duelo entre rivales directos por el ascenso.

Pura resiliencia

Ver a Joaquín recorrer metros y más metros con ese juego directo que maravilla a la afición resume la filosofía de este Málaga CF. La gestión del partido parte de ahí, de una plantilla que tiene el arco rival entre ceja y ceja, con la consciencia de que atrás también puedes encajar con relativa facilidad. Esa habilidad para disparar con tanta frecuencia a portería y enfrentar con descaro los retos más complicados hace único a este ejemplo mayúsculo de resiliencia.

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Estado de forma

El físico es uno de los aspectos más a tener en cuenta. Junto a la calidad técnica en los metros finales, la plantilla blanquiazul brilla por su capacidad de sacrificio. El ritmo que imprimen los jugadores a los encuentros, la presión arriba en momentos determinantes, permite colapsar al mejor de los equipos en defensa.