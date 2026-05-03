Funes "ficha" a Brasanac para buscar el ascenso

Tiene 34 años de edad y su rol en el Málaga CF todavía estaba por definir. Hasta este sábado. El internacional serbio Darko Brasanac se convirtió en inesperado refuerzo, con gol añadido, después de entrar por Chupe y ya con empate a dos en el marcador. En un equipo con una media de edad muy joven, donde la experiencia también es muy necesaria, quién sabe si Funes no acaba de "fichar" al mejor puntal de cara a una prolongación de la temporada y ese ansiado posible play off de ascenso a Primera.

"Quienes me conocen saben que siempre estoy preparado. Si estoy sano, doy todo de mí. Durante la temporada se ha visto en muchos jugadores que, aunque hayan estado mucho tiempo fuera, salen y compiten. No ha sido fácil, pero ya he vivido situaciones así", expresó con la alegría de la victoria el propio Brasanac.

Vestuario irrepetible

Alegó que en un vestuario tan motivado y de tanta calidad no le ha quedado otra, incluso con más de dos centenares de partidos disputados en Primera División, que exigirse todo a sí mismo. Es curioso, porque no son pocos los futbolistas cuyos nombres quedan grabados a fuego por su continuidad a lo largo de la temporada.

Pero otros se posicionan por circunstancias en los márgenes del folio. Viven de unos entrenamientos que no tienen continuidad en el terreno de juego, así como de periodos complicados por el estado físico en el que puedan encontrarse. Funes había mantenido a Brasanac en ese segundo plano. Pero era consciente de que tenía que tenerlo del todo enchufado para el último mes. Nadie queda fuera del grupo, como ha reiterado el lojeño más de una vez.

Resiliencia

La presente temporada no tiene apenas estadísticas para Darko. Lo suyo como en el caso de muchos otros jugadores blanquiazules ha sido resisitir. Su particular ejemplo de resiliencia muestra por qué la plantilla actual no se arruga ni en los momentos más complicados, como en su día le ocurría al mismísimo Rafa Nadal.

Cuando llegó a la Costa del Sol en verano era presentado como mediocentro con oficio, ordenado y, sobre todo, discreto. No le importaría hacer poco ruido. El fútbol es así de caprichoso. Y a ese azar se ha referido Brasanac en las últimas horas. No bastaron ni contratiempos en forma de lesión, ni la competencia de otros jugadores con todo aún por demostrar en el fútbol profesional. El serbio estaba ahí por si su potencial se convertía en realidad en cualquier momento.

Cuestión de fe

Llegó ese momento en un escenario durísimo. En Ipurúa, donde nadie había logrado ganar en las últimas diez visitas. Nueve victorias y apenas un empate era un balance que asustaría al más preparado. Entró además por Chupe, uno de los grandes estiletes del equipo. Era el momento de la fe, el instante diseñado para los valientes. Su gol fue festejado por muchísimos motivos.

Fue el estreno con la camiseta malaguista, la culminación además de una remontada con sabor a Primera. Y fue sobre todo el compromiso de un veterano capaz de regalarle a sus compañeros toda la admiración que él mismo recibe en cada sesión, fuera de los focos. Dicen los preparadores que, en ocasiones, el nombre propio de una campaña tan larga como es la de LaLiga Hypermotion aparece cuando ya menos te lo esperas.

En mayo e incluso junio, si toca jugar play off por un hueco en la elite del fútbol español. Eso mismo debió pensar Juanfran Funes después de que el círculo se estrechara. El Málaga CF perdía al descanso ante un rival directo y, justo después de unos últimos traspiés que abrían dudas razonables sobre la posibilidad de que el tren del ascenso empezara a alejarse. Con media parte y cuatro jornadas más por disputar, todo o nada. Arriesgar o morir en la orilla.

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Silencios de oro

Queda bastante claro que en fútbol muchos silencios valen bastante más que determinados ruidos. Y para cuerpo técnico y resto de jugadores, lo de Darko hace que todo tenga sentido cuando Funes ha antepuesto siempre el colectivo en su sentido más global. Llega un tarde, con todo en contra. Y ahí aparece el fichaje más inesperado de cuantos se han producido en los últimos meses. Todo de repente permite añadir nuevos y mejores argumentos al más romántico de cuantos cronistas a diario intentan adjetivar a este Málaga CF.