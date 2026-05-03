Funes, tras la victoria del Málaga CF (2-4) en Eibar: "La clave es que la gente no dude del equipo"

El Málaga CF consiguió hacer la épica en Eibar, después de remontar un 2-1 y acabar cerrando su jornada 38 con un ilusionante 2-4. Juanfran Funes, que movió las piezas hasta dar con la clave, habló tras la victoria a domicilio sobre seguir centrados: "Hemos ganado una batalla, pero queda una barbaridad", recordó.

Aparición con gol de Brasanac

"Después de lo de Castellón no había tantas ganas de celebrar y, sin embargo, todos nos prestamos a hacer piña, a seguir hacia adelante. Él hoy volvía a no encontrar premios, fíjate que era una posibilidad que manejamos durante todo el partido, durante toda la semana, para poder alinearlo. Y el tío da la charla, el tío entra con el convencimiento de que puede ayudar. Y no solo ha jugado muy bien, sino que además ha encontrado el premio del gol, que siempre tiene una visualización mayor. A nadie le dan más de 400 partidos en Primera División gratis y él ha demostrado hoy por qué".

Ramón Enríquez

"En principio no teníamos en mente que jugase tantos minutos. Queremos llevar una progresión con él quizá un poco más controlada. Lo único es que ya la tarjeta amarilla de Izan nos condicionaba. Sabíamos que probablemente íbamos a ser capaces de meternos en ese bloque bajo, que iba a haber transiciones, y que en esas transiciones, ya con gente con amarilla en el eje, íbamos a estar muy expuestos. Necesitábamos que nuestros interiores tuviesen esa capacidad para girar, para encontrar continuidad, para generar desequilibrio en los pases cercanos.

Pensamos que gastar una ventana cinco o diez minutos más tarde, por no llevarlo a lo mejor a 45… hablamos con él, le preguntamos si estaba dispuesto a asumir los 45 más el descuento. Él nos dijo que se veía preparado y hemos tomado la decisión de que entrase. Creo que ha sido muy importante, no solo por lo que ha hecho en el partido, sino porque aquí hay algo que quizás no es tan visible y es no gastar esa ventana. Al final, si gastas una ventana de una forma tan prematura... la otra era aguantar el cambio de Ramón ya hasta el cambio de David.

David sí que habíamos hablado de no llevarlo mucho más de 45, al final lo llevamos a 60. Y ya sabíamos que teníamos que gastar una ventana. Con la tarjeta amarilla de Izan ya se vio claro que entrase en el campo. Retrasamos a Rafa, lo adelantamos a él, con la idea de ser un poco más ofensivos ahí. Y yo creo que nos ha dado buen resultado, porque ha hecho un partido sencillamente excepcional. Ramón ha llegado hoy a sus 100 partidos. Yo creo que es un motivo también para celebrar con nosotros".

Chupe y Niño, los dos juntos llegan a los 30 goles

"Creo que hay una parte muy importante, y es que al final es ser lo que queremos ser. Que hemos recibido goles, sí. Que venimos recibiendo goles tiempo atrás, sí. Que algunos tenemos que mejorar para que sean inevitables, sí. Pero claro, tenemos la oportunidad de tener jugadores como ellos y tenemos que aprovecharlo. Y eso a veces te lleva a no tener el mejor balance defensivo de la categoría, pero también nos da la oportunidad de ser un equipo que pueda anotar goles en todos los partidos.

En un deporte con un tanteo tan bajo en la mayoría de partidos, el que tengamos jugadores que son capaces de anotar de forma continua semana tras semana, y además más de uno, es algo a lo que no podemos renunciar. Ellos están en un gran estado de forma y creo que el partido de hoy termina cerrándose de una forma brillante. Estamos muy contentos".

Dani Sánchez

"Bueno, Dani está con unas molestias. Ya tuvo que retirarse del último entrenamiento. Él no estaba lesionado, por eso no ha entrado en la convocatoria. Teníamos en mente que entrase en la convocatoria. Lo que pasa es que, al no poder convocarlo a él, decidimos hacer las cosas de otra forma. Ya hablé con él. Le mando ánimo, que se recupere pronto. Estamos esperando pruebas para poder hablar un poco más a ciencia cierta de lo que pueda llegar a tener, pero sí que sabemos que algo grave no es. No sabemos si puede ser una semana o dos semanas, lo vamos a tener pronto con nosotros.

Le mando un mensaje haciendo una demostración más de lo fuerte que es el grupo, de lo cerca que estamos todos, y esta victoria también es suya. Le mando un abrazo desde aquí y espero y deseo una pronta recuperación. Porque es un partido, siempre lo digo, ya vamos al siguiente.

Hemos ganado uno, hemos ganado una batalla, pero queda una barbaridad. A pesar de que esto se está acabando y solo pueden quedar cuatro partidos, cuidado con lanzar las campanas al vuelo. Hay que seguir trabajando, porque el de Gijón no va a ser igual ni menos exigente que este. La dificultad es grande y en estos momentos, ya en los que llegamos a la recta final de la competición, todo el mundo tiene quizá un poquito más de estrés y tensión, y eso tenemos que manejarlo bien.

Que tengamos un entorno estable, que la gente no dude del equipo, esa parte es muy importante. Cuando en La Rosaleda nos metemos en el minuto 50 y nos ponemos a circular para atraer a rivales, que la gente esté tranquila, que confíe en ellos, que confíe en los niños, que han visto que son capaces de hacerlo muy bien, y que estemos todos juntos. Yo creo que todo el mundo lo está disfrutando mucho y, a veces, no es lo que uno consigue al final del camino. A veces no se disfruta tanto del camino, evidentemente se quiere llegar con los mayores logros al final, pero ya se siente que merece la pena por todo lo que uno ha ido disfrutando en ese proceso, y creo que a eso hay que darle valor también y con eso tenemos que quedarnos".

La afición, coreando "Funes"

"Al final yo soy entrenador y represento el trabajo de un cuerpo técnico que lo está haciendo a un nivel sensacional. Represento también un poco la parte visible de todo el equipo. Y probablemente yo siento que, cuando lo hacen o cuando hablan bien de Funes, no están hablando bien de Funes, están hablando bien del Málaga, están hablando bien de nuestros jugadores, están hablando bien de nuestro cuerpo técnico.

Lo único es que a veces al entrenador le toca representar esa parte, que son todos. Y nos enorgullece sobre todo por ese reconocimiento que tienen con lo que es el club, con lo que son los jugadores, con lo que están haciendo. Es una parte muy bonita agradecerles, porque no podemos pasar por alto no solamente la distancia en este viaje, no podemos pasar por alto que era un puente donde muchos pueden estar esperando para hacer grandes planes, y esos grandes planes son venir a ver a su Málaga.

El Málaga CF celebró la victoria con los aficionados blanquiazules desplazados a Eibar. / LALIGA

A veces no es que sienta uno la presión, pero cuando llega aquí al estadio y los ve a todos ahí animando, y cuando los ve en la grada tan cerca de su equipo, dices: tenemos que ganar como sea, a esta gente tenemos que recompensarla. El seguimiento que tenemos es espectacular, es una de las suertes que tenemos de estar en el Málaga. Creo que tenemos, no solamente por números, sino por cercanía con el equipo, una afición de diez, y eso en partidos como el de hoy ayuda una auténtica barbaridad.

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Quizás muchos no sean conscientes de la importancia que tiene para nosotros ese apoyo, porque durante muchos momentos de los partidos fuera de casa sentimos que somos locales. Ya hablamos tiempo atrás de la dificultad de ganar partidos fuera de casa, con lo que tenemos hoy aquí y con lo que hemos visto ya en otros partidos, para nosotros no es tanto jugar a domicilio. Creo que lo sentimos muy cerca y eso nos ayuda mucho".