Así está la clasificación de LaLiga Hypermotion a 4 jornadas del final: Sexta posición para el Málaga CF

El Málaga CF no sabrá la distancia al ascenso directo hasta que acabe el encuentro de este lunes, Almería-Mirandés (20.30 horas). Pero sí que conoce ya la renta que mantiene al cierre de esta jornada sobre un Burgos que marca ahora el límite fuera del play off. Apenas un punto. Los de Funes son sextos a raíz del triunfo este domingo de Las Palmas ante el Valladolid (2-1), o del empate del Burgos ante el filial de la Real Sociedad (0-0).

El Racing sigue en lo más alto de la tabla, después de doblegar a la SD Huesca (4-2), y dispone de cuatro puntos respecto a un Deportivo que, segundo, aventaja en un punto a los almerienses. Es decir, que del choque de esta noche puede alterarse esa correlación en cabeza. La UD Almería tiene provisionalmente un punto de ventaja sobre la escuadra canaria, tres sobre el CD Castellón, que es quinto, y cuatro respecto al Málaga CF.

Los blanquiazules tienen dos puntos sobre el rival directo al que se midieron este sábado, el Eibar (2-4), y siguen con seis de renta sobre un Córdoba que sorprendió en Castalia (1-2). Precisamente hubo otro asalto visitante este domingo, el de la AD Ceuta ante un Sporting que, en tierra de nadie, será el próximo rival en La Rosaleda (1-2).

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Lo que viene

Los malaguistas como es sabido recibirán a los asturianos el próximo sábado, a partir de las nueve de la noche, y para entonces podrán saber si el Deportivo ha sacado renta de su visita del viernes a Cádiz o si el Castellón araña o no algo positivo de su desplazamiento hasta Ceuta. Además, desde las cuatro y cuarto de esa misma jornada, el Burgos recibirá al Almería en un nuevo duelo directo por el ascenso. Restan apenas cuatro jornadas y la competencia por el ascenso vive sus momentos más importantes.