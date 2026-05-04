El Almería deja el ascenso directo a siete puntos del Málaga CF

La jornada 38 ya es historia en LaLiga Hypermotion y todo sigue estando por decidir en el ascenso, el play off y el descenso. Oficialmente, quedan 44 partidos después de que el Almería se impusiese este lunes al Mirandés por 4-2 y le haya dejado al Málaga CF a siete puntos esa segunda plaza que mantienen los rojiblancos tras su tercera victoria consecutiva.

Clasificación

Racing (72 puntos) y Almería (70) permanecen en las dos primeras plazas del ascenso directo; mientras que Deportivo de La Coruña (68), Las Palmas (66), Castellón (64) y el propio Málaga CF (63) se mantienen en puestos que dan derecho al play off. Burgos (62) y Eibar (61) son los que se han quedado esta semana fuera de las plazas de promoción en la séptima y la octava plaza, respectivamente.

El Almería-Mirandés fue un partido propio de LaLiga 'Hipertensión'. En el minuto 3, el marcador ya era de 1-1 después de los goles de Leo Baptistao para los locales y Medrano para los visitantes. Sin embargo, el equipo de Anduva empezó poco a poco a cavar su propia tumba. Encajó un tanto en propia puerta al que respondió El Jebari de inmediato, pero iba a llegar uno más en propia por parte de Medrano. Morcillo, con un penalti muy justo en el descuento por parte del portero Juanpa, culminó el encuentro con el 4-2 definitivo.

Noticias relacionadas

Jornada 39

Cádiz-Deportivo de La Coruña, Ceuta-Castellón, Burgos-Almería (el gran duelo directo del fin de semana), Albacete-Cultural Leonesa, Real Valladolid-Real Zaragoza, Málaga CF-Sporting de Gijón, Andorra-Las Palmas, Leganés-Racing de Santander, Córdoba-Granada, Mirandés-Eibar y Huesca-Real Sociedad son los partidos de la jornada 39. La Rosaleda acogerá su penúltima cita con el punto a favor, al menos este fin de semana, de que casi todos los rivales jugarán lejos de sus estadios.