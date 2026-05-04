Clasificación
El Almería deja el ascenso directo a siete puntos del Málaga CF
La victoria de los rojiblancos sobre el Mirandés les coloca con 70 puntos, manteniéndole el pulso al Racing por el liderato
La jornada 38 ya es historia en LaLiga Hypermotion y todo sigue estando por decidir en el ascenso, el play off y el descenso. Oficialmente, quedan 44 partidos después de que el Almería se impusiese este lunes al Mirandés por 4-2 y le haya dejado al Málaga CF a siete puntos esa segunda plaza que mantienen los rojiblancos tras su tercera victoria consecutiva.
Clasificación
Racing (72 puntos) y Almería (70) permanecen en las dos primeras plazas del ascenso directo; mientras que Deportivo de La Coruña (68), Las Palmas (66), Castellón (64) y el propio Málaga CF (63) se mantienen en puestos que dan derecho al play off. Burgos (62) y Eibar (61) son los que se han quedado esta semana fuera de las plazas de promoción en la séptima y la octava plaza, respectivamente.
El Almería-Mirandés fue un partido propio de LaLiga 'Hipertensión'. En el minuto 3, el marcador ya era de 1-1 después de los goles de Leo Baptistao para los locales y Medrano para los visitantes. Sin embargo, el equipo de Anduva empezó poco a poco a cavar su propia tumba. Encajó un tanto en propia puerta al que respondió El Jebari de inmediato, pero iba a llegar uno más en propia por parte de Medrano. Morcillo, con un penalti muy justo en el descuento por parte del portero Juanpa, culminó el encuentro con el 4-2 definitivo.
Jornada 39
Cádiz-Deportivo de La Coruña, Ceuta-Castellón, Burgos-Almería (el gran duelo directo del fin de semana), Albacete-Cultural Leonesa, Real Valladolid-Real Zaragoza, Málaga CF-Sporting de Gijón, Andorra-Las Palmas, Leganés-Racing de Santander, Córdoba-Granada, Mirandés-Eibar y Huesca-Real Sociedad son los partidos de la jornada 39. La Rosaleda acogerá su penúltima cita con el punto a favor, al menos este fin de semana, de que casi todos los rivales jugarán lejos de sus estadios.
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