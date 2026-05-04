Joaquín, Larrubia y Murillo, al filo de la sanción en el tramo decisivo del Málaga CF

Al Málaga CF le quedan cuatro partidos en este final de la temporada regular: Sporting de Gijón, Ceuta, Racing de Santander y Real Zaragoza. Ahí se va a jugar sus posibilidades de ascender, vía directa con las dos primeras plazas o mediante play off en unas eliminatorias que se antojan apasionantes. Son cuatro jornadas decisivas y Funes las va a afrontar con tres titulares como Joaquín, Larrubia y Murillo al filo del abismo.

Todos ellos han llegado a este decisivo final apercibidos de sanción. Los dos malagueños con cuatro, mientras el manchego ya ha visto las nueve. Es decir, si alguno recibiera una cartulina amarilla en estas cuatro últimas jornadas, se perdería alguna de esas finales y se trata de tres jugadores absolutamente indispensables en los planes del Málaga CF.

Tres titulares

Con el '10' no se ha seguido el proceso que sí se hizo con Dani Lorenzo y su lesión de sóleo, más larga que la del escafoides del pie izquierdo del extremo de La Luz. El marbellí entró convocado en Riazor para forzar su sanción y cumplir con el encuentro de castigo mientras estaba lesionado. Larrubia ha estado tres semanas de baja y no entró en la lista hasta este sábado, cuando volvió con el grupo como titular en el partido de Ipurúa.

Joaquín lleva conviviendo con la sombra de esa quinta amarilla desde el 15 de marzo. Desde entonces, lo ha jugado prácticamente todo, a un nivel impresionante, pero sin recibir ninguna cartulina que le haga entrar en período de sanción. Acumula 10 titularidades consecutivas y es uno de esos futbolistas que ha dado un paso adelante ante las importantísimas lesiones que ha sufrido el equipo.

Otro caso es el de Murillo. El central ya se tuvo que perder el partido frente al Mirandés por acumulación de tarjetas amarillas. Desde ese 15 de marzo también, ha recibido cuatro cartulinas, la última el sábado frente al Eibar, y la exposición es absoluta para el mejor futbolista del centro de la defensa blanquiazul. De hecho, ese encuentro en Anduva es el único que se ha perdido en 2026. En cuanto al resto, ha jugado todos los minutos en LaLiga Hypermotion.

Larrubia volvió a jugar casi un mes después. / LaLiga

Cuatro finales

Por delante le quedarán al Málaga CF cuatro finales. La buena noticia es que el play off limpia automáticamente la cuenta de tarjetas. La mala es que en caso de que Joaquín, Larrubia o Murillo reciban esa cartulina decisiva para la sanción en la jornada 42, sí afecta para cumplir sanción en la ida de las semifinales del play off.

Puga, Rafita, Chupe y Lobete tienen tres u ocho. Es decir, de recibir una más, entrarían en la misma situación que los otros tres compañeros. Las cuentas son claras y el panorama que se le presenta al grupo en estos momentos va a entre el peligro y elegir cuándo cumplir con ese partido de castigo.