La Rosaleda ultima el lleno del Málaga CF - Sporting de Gijón

No por ser habitual en las últimas semanas es menos impresionante, pero es la bendita costumbre del Málaga CF y La Rosaleda. Con toda una semana por delante hasta el partido del sábado contra el Sporting de Gijón (21.00 horas), el estadio de Martiricos ya está prácticamente lleno para afrontar la jornada 39, la penúltima en casa de la temporada regular de LaLiga Hypermotion.

Al estadio blanquiazul apenas le quedan dos partidos más confirmados hasta la última jornada. Si hay play off, habrá que sumar después, pero el calendario ha dejado al Sporting de Gijón y al Racing de Santander para el final. La Rosaleda, como no podía ser de otra forma, no va a fallar en estas últimas semanas como no lo ha hecho este curso.

El Málaga CF llega lanzado a La Rosaleda tras su triunfo en Eibar. / LaLiga

La Rosaleda vs Riazor

Además, hay una interesante pugna con el Deportivo de La Coruña y Riazor por conseguir la mejor entrada de la temporada. El Deportivo-Málaga CF marcó las 28.423 personas, lo superó el Málaga CF-CD Castellón con 28.601 espectadores y se volvió a imponer el estadio gallego frente al Leganés de la mano de 28.845 aficionados. Parece que la marca de los 29.000 está al y lo puede conseguir el club de Martiricos esta misma semana.

Quedan menos de 100 entradas para colgar el 'no hay billetes' y habrá que rascarse el bolsillo para ello. Solo Preferencia y Tribuna ofrece asientos liberados hasta el momento a partir de 73 euros. Las más baratas en los fondos y en las curvas volaron prácticamente desde el momento en el que salieron.

¿Cómo conseguir una entrada?

Pese a que La Rosaleda ya tiene colgado el cartel de agotado en varias zonas del estadio, a la afición le quedan dos vías para conseguir las últimas entradas. La primera serán las localidades liberadas por el Sporting de Gijón. El club asturiano dispone de 570 asientos reservados para sus aficionados. Sin embargo, se pondrán a la venta todos aquellos que no sean ocupados. Hay que recordar que el club asturiano no se juega nada y las 14.451 personas que acudieron este domingo a El Molinón-Enrique Castro "Quini", con capacidad para el doble, ya demuestran el estado de ánimo.

La otra vez serán los abonados blanquiazules liberados. Siempre hay un pequeño porcentaje de asientos que no se ocupan y son abonos que se pueden 'prestar' para un partido mediante la ocupación de otra persona. No obstante, lo lógico es que el número cada vez sea menor ante la grandeza de lo que se está jugando el Málaga CF en este tramo final de la temporada.

Dos partidos como mínimo

Son las dos últimas oportunidades aseguradas que quedan para ver a un equipo que se recordará toda la vida pase lo que pase. Ya demostró en Eibar que nunca hay que dejar de creer y el Málaga CF vuelve a ser uno de los equipos colocados en play off. Trabajo de La Rosaleda es convertir el estadio en una caldera para que esos seis puntos que quedan puedan facilitar el camino.