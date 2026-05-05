La Asociación Ciriana pierde su recurso y la Fundación Málaga CF mantiene la Ciudad Deportiva

El juzgado ha desestimado íntegramente el recurso presentado por la Asociación Ciriana para la Preservación de la Naturaleza y la Cultura sobre los terrenos de Arraijanal en los que se ubica la Ciudad Deportiva gestionada por la Fundación Málaga CF. Esta entidad solicitaba la extinción del permiso demanial otorgado en 2017 por el Ayuntamiento, alegando de forma genérica incumplimientos de las condiciones, así como afecciones de carácter medioambiental, arqueológico y urbanístico.

En su demanda, la asociación reclamaba no solo la nulidad de la concesión —al entender que se había producido por silencio administrativo—, sino también el cese de la actividad en la zona, la restauración del entorno y la protección de sus valores naturales y culturales.

Razón al Málaga CF

Sin embargo, el juzgado considera que los argumentos presentados carecen de la concreción necesaria. En la sentencia se señala que la parte recurrente no identifica de manera precisa qué cláusulas del pliego se habrían vulnerado, ni acredita una relación directa entre los supuestos incumplimientos y los daños ambientales alegados. Además, apunta que varias de las cuestiones planteadas resultan imprecisas o ajenas al objeto del procedimiento.

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Por todo ello, la resolución judicial confirma la validez de la concesión demanial y mantiene el uso de los terrenos por parte de la Fundación Deportiva Málaga CF. Además, impone a la asociación demandante el pago de las costas del proceso.