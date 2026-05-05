Chupe y Niño marcan el camino al récord de goles en una temporada del Málaga CF

El Málaga CF se ha convertido en una máquina imparable de hacer goles. Apenas no ha marcado en uno de los partidos disputados con Funes, pero es que viene de endosarle cuatro al mejor local de la categoría como es el Eibar y a una de las dos mejores defensas. Precisamente, entre Chupe y Niño firmaron tres de las cuatro dianas para sumar 30 entre ellos y encaminar al equipo, con 66 tantos, a superar un récord vigente desde 1999.

Chupe y Niño

Es su primera temporada completa en el fútbol profesional y ha tirado todas las barreras posibles. Son 19 goles los que lleva este curso. Si Sergio Arribas y Andrés Martín tienen un cartel claro de jugadores de Primera División, no se queda detrás el delantero cordobés. Por el momento, ya ha igualado los 23 tantos que dejó como blanquiazul Roberto Fernández, para poner en contexto la dimensión alcanzada por el '9' desde enero de 2025, cuando marcó su primer gol con el primer equipo.

Le acompaña en la delantera un futbolista que debe marcar récords en la estadística de número de toques al balón por cada tanto registrado. Son 11 los que acumula Adrián Niño. Curiosamente, casi todos ellos desde el banquillo. Es un auténtico lujo que el Málaga CF pueda contar con un 'suplente' que ya ha superado la decena de dianas esta temporada. Además, también en la que es su primera temporada al completo como profesional después de formarse en la cantera del Atlético de Madrid.

Son 30 goles los que suman entre los dos futbolistas de apenas 21 años. Funes ha demostrado que pueden jugar tanto juntos como separados. De hecho, ante el Eibar marca Chupe siendo el único delantero de referencia, lo hace Niño después a pase del cordobés para el 2-2 y vuelve a marcar el gaditano en los últimos minutos, siendo también el punta del equipo.

Jauregi

Tampoco hay que olvidarse de Jauregi. Es el tercero en discordia en cuanto a minutos, pero habría que buscar en la trayectoria blanquiazul cuántos delanteros, según el rendimiento y la productividad, han conseguido marcar cuatro goles y algunos importantes para sumar puntos. Un ariete de sus condiciones, rematador nato en el área, va a ser muy importante en este tramo final para conseguir los objetivos del equipo.

Jauregi marcó su último gol en Andorra. / LaLiga

"Nosotros dependemos de anotar goles. Una de nuestras potencialidades es la capacidad de hacer gol. Para cualquier equipo es un gran reto. Teniendo nuestros delanteros es mucho más fácil, te lleva a estar más cerca. Siempre puedes confiar en que puedan terminar marcando gol. Eneko quizás ha tenido menos visualización, siempre tiene la suya. Podemos estar bastante tranquilos de lo que puedan aportar", asumió Funes en rueda de prensa.

12 goleadores más

Larrubia (9), Rafa Rodríguez (5), Dani Lorenzo (4), Joaquín (3), Lobete (2), Galilea (2), Murillo (2), Ochoa (1), Dotor (1), Montero (1), Haitam (1) y Brasanac (1) son el resto de jugadores que han ayudado a que el récord de goles ahora sea más asequible. Es una cuestión circunstancial, pero que demuestra la efectividad y la identidad que ha tenido el Málaga CF este curso, especialmente de la mano de Funes.

Récord en Primera y Segunda

Estos 66 goles de la temporada 2025/26 se colocan a un pequeño paso de marcar el nuevo récord de tantos anotados en una sola campaña del fútbol profesional en la historia del club bajo esta denominación. Por el momento, está en los 72 tantos que le sirvieron al equipo en la campaña 1998/99 para subir a Primera División como primer clasificado. Quedan seis y cuatro partidos.

El Málaga CF es uno de los grandes goleadores de la categoría. / Málaga CF

El paso adelante que ha dado el Málaga CF en los últimos años es impresionante con su registro goleador: 51 (2018/19), 35 (2019/20), 37 (2020/21), 36 (2021/22), 37 (2022/23), 51 (temporada regular de Primera RFEF, 2023/24) y 42 (2024/25). 49 y 58 marcó en las campañas 2006/07 y 2007/08 en Segunda, respectivamente. En Primera División, siendo 38 jornadas de temporada regular, tan solo tiene una que llegue a los 60 como fue la 2000/01.

Son los nuevos de un Málaga CF que hace soñar en este tramo final de la temporada. Con el gol como nuevo identidad y con un nuevo récord a punto de batir, la enésima página en la historia que firmarían Funes y los 'niños'.