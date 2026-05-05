Calendario
Málaga CF: dos duelos ante rivales sin urgencias en el intento de ascenso a Primera División
Sporting y Ceuta, situados en la mitad de la tabla, llegan con margen suficiente para competir sin tensión, pero con intención de ser incómodos
El calendario del Málaga CF a corto plazo puede inducir al engaño a simple vista. Tras un tramo de competición de máxima exigencia, los blanquiazules afrontan ahora dos duelos ante el Sporting de Gijón en La Rosaleda (9 de mayo, 21.00 horas) y frente a la AD Ceuta FC a domicilio (16/05, 16:15 horas). Sobre el papel, dos rivales de la zona media, sin urgencias clasificatorias. En la práctica, dos encuentros que pueden esconder más peligro del que parece.
El Ceuta venció en El Molinón en la jornada 38
Curiosamente, ambos equipos se vieron las caras hace apenas unos días, con victoria del Ceuta en El Molinón por 1-2. Pese a no jugarse nada en términos de ascenso o descenso, compiten con libertad y sin presión. No pelean por el play off ni temen caer a la zona roja. Esto les convierte en rivales incómodos, sin ansiedad, pero también sin nada que perder.
Sporting y Ceuta: dos rivales sin presión clasificatoria
Esa tranquilidad clasificatoria se explica también en los números. El Ceuta es 11º con 54 puntos, mientras que el Sporting ocupa la 12ª posición con 52. Ambos se encuentran a 9 y 11 puntos, respectivamente, del Málaga CF, que marca el corte del play off desde la sexta plaza y están muy lejos de cualquier peligro. El descenso lo marcan los 36 puntos de SD Huesca y CD Mirandés, por lo que se encuentran a 18 y 16 puntos de distancia. Un colchón que les permite afrontar estos últimos partidos sin ningún tipo de presión clasificatoria.
Abril frenético para el Málaga CF
En cambio, el conjunto blanquiazul llega tras un auténtico maratón competitivo. Enfrentamientos ante rivales como FC Andorra, RC Deportivo, UD Las Palmas, UD Almería, CD Castellón y SD Eibar han marcado un mes de abril frenético, con un balance de dos empates, dos victorias y dos derrotas. Una secuencia exigente, ante adversarios directos y de alto nivel competitivo, que ha puesto a prueba la resistencia del equipo de Juanfran Funes.
Cuatro finales
Ahora, el contexto cambia, pero el objetivo no. Quedan cuatro jornadas, cuatro finales en las que el ascenso directo y el play off siguen en juego. La Segunda División demuestra en cada duelo que la posición en la tabla no sirve para predecir el desenlace de los mismos. La "Hypertensión" se mantiene en todas las citas, por muy liberados de cualquier carga que llegue un conjunto. Tras gijoneses y ceutíes toca visita del líder, el Racing de Santander, para acabar cerrando la fase regular visitando a un Zaragoza que apunta a perder la categoría.
A encarar la presión
Los de Martiricos saben que la exigencia no baja, aunque el cartel del rival sea distinto. La gestión emocional será clave, y más después del chute de moral conseguido con el triunfo de Ipurua, mantener la tensión competitiva, imponer su necesidad y saber manejar los tempos del partido. Si algo está claro es que, en este tramo final, no hay encuentros fáciles. Solo distintos tipos de presión. Y el Málaga está obligado a saber convivir con la suya.
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