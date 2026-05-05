Entrenamiento
El Málaga CF prepara el partido contra el Sporting con la ausencia de Dani Sánchez
Tanto Chupe como Rafa Rodríguez, que salieron con molestias de Ipurua, entrenaron con normalidad junto al resto del grupo, mientras que Dani Lorenzo sigue su recuperación
La plantilla del Málaga CF completó este martes la primera sesión de trabajo de la semana tras el último compromiso liguero para preparar el próximo ante el Sporting. En el entrenamiento, un nombre propio a remarcar: Dani Sánchez. El lateral, que ya no pudo estar en Ipurua, se ha ejercitado al margen de la dinámica grupal.
Dani Sánchez
La temporada no está resultando sencilla debido a diversos problemas físicos para Dani Sánchez. El malagueño no viajó con el equipo para medirse ante la SD Eibar el pasado sábado. El propio Funes confirmó en la rueda de prensa posterior al encuentro que el jugador estaba pendiente de pruebas médicas para determinar el origen de una nueva dolencia. Descartó la gravedad, estimando “una o dos semanas de baja”. En el comunicado del entrenamiento, el club de Martiricos ha hecho referencia a "una sobrecarga en los isquiotibiales".
Chupe y Rafa Rodríguez
En el apartado positivo, se descartaron lesiones en Chupete y Rafa Rodríguez, que terminaron con molestias el partido de Ipurua, ya que han completado el entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros. Por su parte, en el gimnasio, continúan con sus respectivos procesos de recuperación Dani Lorenzo, Dorrio, Luismi y Pastor.
Arriaza y Juani
Además, el cuerpo técnico contó con la participación de Arriaza y Juani, futbolistas del Atlético Malagueño, que ya ha finalizado su temporada en Segunda Federación. Los canteranos saltaron al césped junto a los jugadores del primer equipo para iniciar una jornada que arrancó con una charla técnica, seguida de activación y ejercicios físicos. Posteriormente, el grupo se dividió para realizar rondos y finalizó con trabajo técnico-táctico con balón.
Tres entrenamientos más hasta el duelo con el Sporting
El equipo volverá al trabajo este miércoles, a las 10:30 horas, en el Estadio La Rosaleda. Tanto el jueves como el viernes, a la misma hora y en las mismas instalaciones, la plantilla continuará preparando el encuentro del sábado frente al Real Sporting de Gijón.
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