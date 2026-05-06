De la Torre y la Nueva Rosaleda en Martiricos: "Si hay soluciones para dejarla ahí, me gustaría"

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga CF, pasó por los micrófonos de Deportes COPE Málaga poco más de una semana para que el 15 de mayo se entreguen los estudios que den luz a la ubicación de la Nueva Rosaleda: permanecer en Martiricos o marcharse a la Universidad o San Cayetano. Sin embargo, el representante de una de las tres propiedades del estadio tiene clara su opción favorita: "Si hay soluciones para dejarla ahí, me gustaría". Es decir, donde está.

Ubicaciones

"Por pura intuición, no tengo noticias confirmadas, pero las dudas pueden estar entre La Rosaleda actual y la Universidad", asegura el alcalde. Se descartaría así San Cayetano, "pensado para una proyección abierta" con la problemática de las rondas que se irán haciendo los próximos años. "Facilita la sensibilidad de espacios alejados, aunque parece una barrera para llegar".

La actual disposición seguiría como una de las opciones. "A la zona de La Rosaleda le tengo cariño, puede estar el problema en el tamaño del estadio para crecer. Si se pudiera ampliar con pilares en el río, lo cual legalmente no está asegurado, sin desplazar el eje de gravedad del estadio ampliándose por el oeste... El estadio analiza distintos factores: movilidad, aparcamientos o la gente. Si hay soluciones para dejarla ahí, me gustaría". La Universidad supone "una apuesta hacia el oeste" con Teatinos, Ampliación o Campanillas, aunque algo más lejos, como entorno, teniendo "pleno sentido que se busque hacia ese lado".

Así era el proyecto de la Nueva Rosaleda para el Mundial 2030. / L. O.

Ese estudio está comprobando cualquiera de las posibilidades, muy pendientes del Instituto La Rosaleda y del barrio de La Palmilla. "Si el fondo norte lo giras hacia el Guadalmedina, queda como tangente, llega más allá del instituto de La Rosaleda". En el otro lado, "también cabría un cierto giro del eje norte/sur en la Universidad. Los expertos opinan que debe estar alineado así y no oeste/este para que el sol no moleste".

Inicio de las obras

Se hará entrega de ese estudio el 15 de mayo, pero parece que queda algo más para ver funcionar las máquinas: "Cuanto antes, tienen su tiempo. Hay que decidir muy en consenso con el club. Si fuera en La Rosaleda, afectaría a la marcha del club. En la Universidad no habría afectación. Si ocurre o no ese milagro de venta, sería un escenario nuevo". Es decir, se abriría un nuevo escenario en el que la incertidumbre es absoluta.

De la Torre, además, explica ahora que la capacidad ideal es de 40.000/45.000 personas, siendo ampliable. Aunque, ¿un estadio multidisciplinar? "El tema de conciertos hay que estudiarlo. El Bernabéu ha echado el freno. Quizás en La Rosaleda no hay vecinos tan cerca, pero hay. Es bueno para la ciudad tener ofertas de ese tipo. Si puede haber alguno, lo hemos hecho. También puede dar problemas al césped. No pueden sufrirlo los vecinos de manera periódica".

El jeque Al-Thani, junto al alcalde Francisco de la Torre, en una imagen de archivo. / L. O.

'Caso Al-Thani'

Sí que fue más contundente al hablar de la familia Al-Thani, aunque sin "entrar públicamente en opiniones que puedan crear tensión", acerca de la orden de busca y captura por parte de la Audiencia Provincial: "Es por algo. Siempre les he animado a vender, teniendo recursos y a solventar la deuda. Nos daría un camino de esa solvencia económica del club que echo de menos. Por eso he hablado de la ampliación capital. Lo ideal es la venta", a lo que añadió: "No sé qué pasa por la mente de la familia Al-Thani para no vender, cobrar lo que estimen oportuno y que cumplan sus obligaciones para que les dejen tranquilos judicialmente".

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El objetivo de Francisco de la Torre, así como de la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía, es que el Málaga CF pueda entrar económicamente en esa inversión, pero tener "una propiedad que no está presente, quitada de en medio", anula las posibilidades. Habrá que ver cuál es el resultado el próximo 15 de mayo, pero deberá haber un consenso con el club de Martiricos y todo lo que esté por venir, justo cuando se está jugando el ascenso a Primera.