La camiseta más viral del Málaga CF se cuela en la MET Gala de Nueva York junto a Georgina

Hasta Nueva York ha llegado el Málaga CF en una expansión internacional inesperada. El club blanquiazul, sin quererlo, se ha colado en uno de los vídeos más reproducidos de los últimos días con Georgina, influencer y pareja de Cristiano Ronaldo, como gran protagonista subiéndose a una furgoneta para ir al Museo Metropolitano de Arte de la capital neoyorquina donde se celebraba la MET Gala.

El Málaga CF llega a Nueva York

No obstante, lo que más ha sorprendido ha sido ver una camiseta del Málaga CF al otro lado del mundo en la cumbre de la fama esta semana. Se trata de la "Super Bowl de la moda", un evento benéfico donde se recogen fondos solidarios. Además, los invitados lucen un vestuario temático con diseños extravagantes de acuerdo a la temática de cada año. Por ejemplo, en 2026 ha sido "La moda es arte" y se inspiraron en pinturas o esculturas.

Pues el día en el que todos los focos apuntaban a Nueva York, una amiga íntima y mano derecha de Georgina vestía la elástica blanquiazul. Se trata de Elena Pina, acompañante habitual de la pareja de Cristiano Ronaldo en su vida diaria y en los grandes eventos, también en las distintas temporadas de la serie de Netflix. No tiene relación aparente alguna con la Costa del Sol. Nació en Cadreita (Navarra), pero ha sido al club de Martiricos al que ha colocado en el centro de la diana.

Relación con el Málaga CF

Es cierto que acostumbra a vestir ropa de fútbol, aunque sus redes sociales dejan ver que no es la primera vez que lo hace con el Málaga CF. De hecho, no es la primera vez en los últimos años. Ha subido hasta cuatro fotos: una con la camiseta de Van Nistelrooy en un lugar paradisiaco de vacaciones, la retro de la temporada 2023/24 en un espejo de París, también la blanquiazul de la campaña 2024/25 y la de este curso en Nueva York.

Elena Pina, amiga de Georgina, con la camiseta del Málaga CF en París. / Instagram

Elena Pina no solo ha mostrado algún lazo a la hora de vestir con el Málaga CF, también se ha dejado ver en La Rosaleda en un par de ocasiones como así muestra su Instagram. Ambas fotos coinciden con los meses de septiembre y octubre de 2024, cuando el equipo, entonces dirigido por Sergio Pellicer, regresaba al fútbol profesional. El Benito Villamarín o Anfield son otros de los estadios a los que ha ido.

Noticias relacionadas

Por el momento, el mundo ha conocido al Málaga CF con una de sus camisetas más virales. Lo que está claro es que no todos podrán disfrutar de estos colores en persona, al menos este fin de semana. La cuenta de entradas por vender sigue bajando y Martiricos volverá a vivir un escenario de gala este sábado ante el Sporting de Gijón para seguir luchando por el ascenso a Primera.