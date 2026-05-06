El Estadio Abdallah Ben Barek de la Ciudad Deportiva del Málaga CF ya es una realidad

Abdallah Ben Barek es, desde este 6 de mayo de 2026, aún más historia del Málaga CF. Jugador, entrenador, responsable de la cantera, consejero consultivo, la puerta 6 de La Rosaleda lleva su nombre y ahora también el campo 1 de la Ciudad Deportiva. Fue así como el club de Martiricos homenajeó en un acto muy especial a una de sus grandes leyendas en el mismo césped donde se formará La Academia a la que tanto tiempo le ha dedicado de sus 89 años de vida.

Legado

No quiso perdérselo nadie. José María Muñoz, Kike Pérez, Loren Juarros, Jesús Gámez y Paco Martínez Aguilar por parte de la directiva de Martiricos; Francisco de la Torre y Francis Salado desde las instituciones; y Juanfran Funes, Juan Carlos Andrés o Raúl Iznata como representantes del cuerpo técnico del primer equipo, entre otros muchos. Además, también estuvieron muchos de los futbolistas que pasaron por las manos de Ben Barek durante toda la carrera.

Basti, al que subió el marroquí desde el juvenil al CD Málaga, fue el conductor de un acto emocionante sobre el césped de ese Estadio Abdallah Ben Barek. "Has cuidado de este club, de estos jugadores y de la cantera como si fueran una familia. Siempre con una sonrisa amable y con ese abrazo que nos das antes de los partidos. Por toda la dedicación, por la huella imborrable que has dejado en todo el mundo que ha pasado por el club. Queremos que tu legado dure para siempre", le dedicó Kike Pérez.

Mensaje a La Academia

"Para mí, los chicos son mis niños. He disfrutado más cuando he trabajado con los chiquitillos en el fútbol base que cuando he trabajado en equipos ya profesionales. Lo que les digo, estáis en un buen equipo. No todo el mundo tiene la suerte de estar en el Málaga CF. Así que a trabajar y a sacar provecho de vuestras cualidades", fue el mensaje del protagonista de la jornada.

Ben Barek y Funes, este miércoles en la Ciudad Deportiva. / La Opinión

Brahim, Huijsen, Mario Husillos, Portillo, Juanmi, Ontiveros, Ismael Casas, Pepe Macanás o Valdano le dejaron un vídeo a Ben Barek. Aunque no faltaron los que representan el legado del marroquí, los canteranos del primer equipo: Larrubia, Dani Lorenzo, Rafita, Izan Merino, Aaron Ochoa, Rafa Rodríguez, Murillo, Ramón, Carlos López, Recio y Dani Sánchez. Además, poblaron las gradas del terreno de juego los equipos de La Academia.

Historia

Su Marruecos natal le abrió las puertas a Ben Barek, pero fue La Rosaleda quien le hizo grande como futbolista. Llegó a Martiricos en 1958, un año después de recalar en Granada en el que fue su primer club en España. Desde entonces, en ese puesto de extremo derecho, vivió e hizo vivir momentos únicos e inolvidables. 215 encuentros como jugador, tres ascensos a Primera División con el CD Málaga y 14 goles hasta que en 1968 decidió poner fin a su carrera como jugador.

Ben Barek (derecha) es una de las grandes leyendas del Málaga CF. / Málaga CF

Si la Costa del Sol vio su adiós como futbolista profesional, fue en el Atlético Malagueño donde comenzó su andadura como entrenador. Dirigió 79 partidos al CD Málaga en una etapa complicada, pero se labró una carrera hasta convertirse en director técnico de la selección de Marruecos, donde también hizo historia en el Mundial de México 1986. Marruecos se convertía en el primer país africano en conseguir acceder a la segunda ronda de una fase final.

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No obstante, Ben Barek siempre ha asegurado que donde más disfrutó fue en la cantera. Por eso es tan importante el nombramiento del campo 1 de la Ciudad Deportiva. Suya es la puerta 6 de La Rosaleda y desde este miércoles suyo es otro pedazo de la historia del Málaga CF.