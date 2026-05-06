El Málaga CF prepara el partido contra el Sporting con el filial

El Málaga CF sigue quemando etapas en los entrenamientos previos al partido frente al Sporting de Gijón. El sábado, a partir de las 21.00 horas, los blanquiazules buscarán tres puntos decisivos en la jornada 39 de cara a lucha por el ascenso a Primera y Funes pretende contar con todos, hasta con el Atlético Malagueño en la preparación del encuentro de LaLiga Hypermotion.

Sesión con el filial

El filial de Bravo cerró este pasado fin de semana su paso por Segunda Federación. Volverá el próximo curso a Tercera RFEF, aunque ahora podría jugar un papel muy importante en la preparación final de los 'mayores'. Funes y su mano derecha han vuelto a unirse en el césped de La Rosaleda después de que el primer equipo y el Atlético Malagueño hayan compartido escenario en una sesión de trabajo muy importante.

Para el técnico de Loja, no hubo novedades en la plantilla. Dani Lorenzo, Dani Sánchez, Dorrio, Luismi y Pastor (sin ficha) continúan con sus respectivas recuperaciones y evolucionando a diferente ritmo. Los que sí estuvieron en la dinámica de los 'mayores' fueron Arriaza y Juani. Podrían quedarse el centrocampista y el extremo hasta el final de la temporada para reforzar las dos posiciones.

Dos días más

Este jueves, a la misma hora, el Málaga CF volverá al trabajo en las instalaciones de La Rosaleda. Será el penúltimo entrenamiento previo al encuentro frente al Sporting. Además, también será la penúltima de las dos citas confirmadas que quedan en el estadio de Martiricos en temporada regular. Toca dejarlo todo sobre el campo hasta final de mayo porque estas cuatro semanas lo van a decidir todo.