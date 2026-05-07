AD Ceuta - Málaga CF: ¿Cómo conseguir las entradas para el desplazamiento al Alfonso Murube?

El Málaga CF recibe este sábado al Sporting de Gijón, pero ya aparece en el horizonte el desplazamiento a Ceuta. Será el primero de los dos que tiene confirmados el malaguismo hasta el final de la temporada regular, este en la antepenúltima jornada de LaLiga Hypermotion. El club de Martiricos ha dispuesto de un sorteo para las localidades visitantes del Alfonso Murube.

Gran cupo de entradas a 20 euros

La demanda que se prevé es altísima. Por ello, el Málaga CF no solo va a contar con las entradas de la zona reservada para la afición rival -establecidas a un precio de 20 euros como es habitual-. El Ceuta también le ha concedido una nueva zona del estado a 40 euros. Sin embargo, para que no haya distinción alguna entre los dos grupos de aficionados, la entidad blanquiazul hará frente a la diferencia de precios para que todos los aficionados paguen 20 euros sin importar la ubicación.

Cada ganador del sorteo podrá adquirir su entrada y la de un acompañante, que deberá acreditar también su condición de socio. Los malaguistas que deseen participar en el sorteo de compra de entradas podrán hacerlo desde hoy hasta el sábado 9 de mayo a las 23:59 horas, vía formulario en la web oficial del Málaga CF.

División de objetivos

Será un partido de intereses contrapuestos. Mientras el equipo caballa ha llegado al final de la temporada con la permanencia confirmada y una cómoda mitad de plaza, sin poder subir mucho más, los de Funes se juegan el play off. Habrá que ver para entonces cuáles son las posibilidades del ascenso directo con tres jornadas para el final. Sea como fuere, el malaguismo vuelve a tener una oportunidad única de estar con los suyos en un horario agraciado (16.15 horas) en busca de perseguir el sueño final.