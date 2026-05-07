Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF - Sporting de Gijón en La Rosaleda

El Málaga CF vuelve a La Rosaleda este fin de semana en el esprint final de la temporada regular. Ahora, el de verdad. Cuatro jornadas quedan por delante y la primera llega contra el Sporting de Gijón. La victoria ante el Eibar ha repuesto de confianza al entorno de Martiricos para cumplir con el mensaje de Funes: "La clave es que la gente nunca dude del equipo". Y ahora llega el momento más importante.

Alivia el calendario, aunque sin ningún tipo de confianzas. Es cierto que el cuadro rojiblanco no tiene ningún gran objetivo en juego, pero sabe que no se puede dejar ir en la clasificación. En el otro, los blanquiazules se aferran a su gente para sumar de tres en tres y seguir escalando puestos en el play off. El Málaga CF va a iniciar la semana desde el sexto puesto con 63 puntos, a siete del ascenso directo.

Horario

El duelo correspondiente a la jornada 39 de la categoría de plata se celebrará este 9 de mayo, a partir de las 21.00 horas. La Rosaleda tendrá una entrada espectacular. En el horizonte quedan las 28.954 personas que marcaron el récord de la temporada en el Deportivo de La Coruña-Leganés de Riazor. En Martiricos quedan menos de 100 entradas por vender.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped de La Rosaleda.