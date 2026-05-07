Así será la jornada 39 para los rivales del Málaga CF por el ascenso

LaLiga Hypermotion afronta este fin de semana la jornada 39 de la temporada regular. Quedan cuatro partidos por delante y el Málaga CF sigue completamente vivo de cara a lucha por el ascenso, este sábado contra el Sporting de Gijón (21.00 horas). Se le ha quedado a siete puntos la segunda plaza, pero lo cierto es que todos sus rivales afrontan importantes retos a domicilio con un duelo entre equipos de la parte alta de la clasificación.

Viernes

La jornada arranca con las espaldas en alto: Cádiz-Deportivo de La Coruña (20.30 horas). El equipo del malagueño Antonio Hidalgo lleva sin perder desde el 8 de marzo, casi dos meses, mientras que los gaditanos sumaron su primer punto, en el estreno de Idiakez en el banquillo, desde el 13 de marzo, cuando debutaba Sergio González. El último encuentro que ganó el Cádiz como local fue el 9 de enero. Tres puntos pueden ser fundamentales para unos y otros.

Sábado

Al día siguiente, Ceuta-Castellón (14.00 horas). El equipo caballa es el próximo rival a domicilio del Málaga CF, ganando la semana pasada en El Molinón contra el Sporting. Además, el conjunto dirigido por Pablo Hernández es el que precede a los de Funes en la clasificación con solo un punto más. Pinchó frente al Córdoba y necesita volver a sumar para no quedarse con dudas en la parte de abajo del play off o bien fuera de las plazas de promoción.

El Burgos-Almería (16.15 horas) centrará todas las miradas, el gran partido por excelencia y bien pronto para sacar las calculadoras en la parte de arriba. El equipo de Ramis ha sumado 1 de los últimos 9 posibles, quedándose en el séptimo puesto, mientras que el Almería ha sumado tres victorias consecutivas para mantener a raya al Deportivo de La Coruña y seguir presionando hasta el final al Racing de Santander.

Domingo

A la hora del almuerzo, Andorra-Las Palmas (14.00 horas). El equipo tricolor volverá a poner el foco en el fútbol después de haber protagonizado una semana polémica con las multitudinarias inhabilitaciones a Gerard Piqué (máximo accionista), Jaume Nogués (director deportivo), Cristian Lanzarote (delegado de campo) y Ferran Vilaseca (presidente). Tampoco se han librado de las sanciones Carles Manso (entrenador), Jonathan Barreal (encargado de material), Enrique Agudo (auxiliar) y Daniel Ortiz (entrenador de porteros). Los de Luis García han ganado cuatro de los últimos cinco partidos y sueñan con agarrarse al ascenso directo.

El Racing es uno de los dos equipos que aún debe pasar por La Rosaleda. / LaLiga

El Racing, sabiendo lo que han hecho todos sus perseguidores más inmediatos, visitará al Leganés en Butarque (16.15 horas). El cuadro malagueño acumula tres derrotas consecutivas y no termina de alejarse por completo del descenso. En función de otros resultados, los de José Alberto López podrían dar un paso fundamental por subir a Primera División. Tendrán que visitar La Rosaleda en la penúltima jornada y podrían hacerlo con todo decidido.

Por último, Mirandés-Eibar (18.30 horas). El equipo de Beñat San José, que viene de perder contra el Málaga CF por primera vez dos meses después, visita uno de los campos más difíciles como es Anduva. A los jabatos no le responden los puntos con las sensaciones ofrecidas en las últimas semanas para salir del descenso. El Eibar necesitará ganar si no quiere descolgarse de cara a las tres últimas jornadas.