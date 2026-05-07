El juzgado también rechaza el sobreseimiento de la acusación contra José María Muñoz en el 'caso Grupo Vera'

Nuevo varapalo para José María Muñoz. Esta vez, fuera de lo que es su implicación directa con el Málaga CF y todo lo que arrastra el 'caso Al-Thani'. Siguiendo con la respuesta del Ministerio Fiscal, el juzgado también ha rechazado el sobreseimiento de la acusación contra el administrador judicial de Martiricos en el 'caso Grupo Vera', donde se acusa a los investigados de apropiarse indebidamente de más de 100 millones de euros durante el proceso concursal.

Según ha informado Málaga Hoy, José María Muñoz volvió a recibir un importante revés por parte de la justicia. Habían solicitado sus abogados por segunda vez una resolución judicial anticipada que le archivara de la causa, pero su presunta implicación en el caso sigue adelante, aunque bien es cierto que han vuelto a interponer un recurso de apelación.

En línea con el Ministerio Fiscal

En octubre, el Ministerio Fiscal ya rechazó el sobreseimiento: "El Señor José María Muñoz y el Señor Falgueras ocultaron dolosamente los pagos realizados desde la concursada Draba SL a PRT 1954 SL2", a lo que añadía: "Excluyeron en cada uno de los 19 informes trimestrales a la sociedad PRT 1954 SL del apartado de créditos contra la masa. Incluyen por ejemplo a LA CONSTRUCCIÓN o MICROCAD INFORMÁTICA SL y excluyen a PRT 1954 SL. Las razones por las cuales no lo hicieron no han sido a nuestro juicio explicadas. En consecuencia nos oponemos a la solicitud de sobreseimiento provisional interesada".

José María Muñoz compareció junto a sus abogados en Uppery Club. / Álex Zea

El administrador judicial del Málaga CF aparece como investigado en la causa del Grupo Vera, una trama acusada de expoliar más de 100 millones de euros en el proceso concursal de dicha empresa allá por 2017. José María Muñoz ocupó el cargo de auxiliar delegado del administrador en Draba, una de las tres sociedades inmersas en el concurso, y a raíz de un informe policial quedó señalado como investigado, situación que se sigue manteniendo tras el último escrito de la Fiscalía.

La investigación comenzó en septiembre del año 2023 a partir de una denuncia interpuesta ante la autoridad judicial. Las pesquisas revelaron que la trama inició su actividad en 2017, cuando entraron en concurso de acreedores las sociedades de un conocido grupo de la construcción en la provincia, perdurando en el tiempo durante los años en que se llevó a cabo la liquidación de los bienes.

Defensa

El pasado mes de enero, el administrador judicial compareció ante los medios junto a sus abogados: "En un procedimiento, la Policía titula con los delitos que consideran que se han cometido. A partir de ahí, van apareciendo personas y acciones. ¿Significa que se le haya imputado delitos? Ninguno. Hay una macrocausa, no entramos por respeto al procedimiento. Se investiga la transmisión de activos a terceras personas... José María Muñoz no tenía ningún tipo de capacidad de administración o decisión sobre esas operaciones. Ningún tipo de relación con las cuentas o la contratación que se pueda realizar. A partir de ahí, nuestra posición es evidente", explicaban.

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Acerca de los plazos, "si está naciendo... Para la instrucción, no menos de año y medio, dos años. No sabemos si va a haber cinco acusados o 35. Precisar un plazo es aventurarnos", se aseguraba. Habrá que ver cuáles son los tiempos, pero no es una buena noticia en un momento en el que el Málaga CF goza de esplendor futbolístico y al club apuntan los focos como uno de los aspirantes al ascenso a Primera División.