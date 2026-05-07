Grandes noticias en el Málaga CF: Dani Lorenzo inicia su regreso de forma parcial

Día de grandes y muy esperadas noticias en el Málaga CF. Dani Lorenzo, al que el equipo ha echado tanto de menos en el centro del campo este último mes, ha iniciado su viaje de vuelta con el resto del grupo. Hizo parte del entrenamiento de este jueves, en lo que fue la penúltima sesión del equipo de cara al encuentro frente al Sporting de Gijón (sábado, 21.00 horas).

Vuelta parcial de Dani Lorenzo

El marbellí, que cayó lesionado el 1 de abril en el sóleo, ha empezado su viaje de vuelta con el resto del grupo. ¿Quiere decir que vaya a estar el sábado contra el Sporting de Gijón? Su presencia en la convocatoria es duda, ya que esa zona lesionada es una de las que más problemas da a la hora de recuperar la actividad futbolística, pero ya es una gran noticia que, vuelva o no en La Rosaleda, sea capaz de estar al 100% en las tres últimas jornadas de la temporada regular.

En su paso adelante fundamental el que da la enfermería para seguir aliviando la presencia de jugadores. Dani Sánchez y Dorrio son los únicos jugadores que podrían regresar al césped esta misma temporada, bien en las tres últimas semanas o de cara a un hipotético play off. Otra situación es la que viven Juanpe, Luismi y Pastor -sin ficha-, quienes continúan con sus respectivas recuperaciones.

Último entrenamiento

Este viernes, a partir de las 10.30 horas, turno para la última sesión de trabajo en las instalaciones del partido antes de encarar la jornada 39 de LaLiga Hypermotion. Hablará Funes en rueda de prensa y será importante todo lo que pueda decir acerca de la disponibilidad de Dani Lorenzo. Lo que es seguro es que no se van a correr riesgo, siendo decisivo cada uno de los encuentros que quedan hasta el final.