Borja Jiménez, tras su adiós al Sporting: "El Málaga CF tiene jugadores que han roto la categoría"

Borja Jiménez, entrenador del Sporting de Gijón y próximo rival del Málaga CF, ha sido uno de los grandes protagonistas del día después de que el club rojiblanco haya anunciado que su técnico ha decidido marcharse a final de temporada, un año antes de lo previsto. No obstante, en una rueda de prensa centrada en su salida, tuvo tiempo para analizar a un equipo con "jugadores que este año han roto la categoría con sus números".

Salida del Sporting

"Es una decisión meditada y siendo coherente conmigo mismo. Hay que ser honesto, hay que ser sincero. Hay que estar convencido al 100% y no porque haya nada firmado. Se lo comuniqué hace algunas semanas al club y tengo que agradecer en este caso a Pepe y al club ese entendimiento, esa comprensión de lo que les he planteado".

Final de temporada

"Como entiendo yo la vida y el deporte, lo más bonito es la competición. Está claro que el objetivo que tenemos ahora es ser novenos, décimos o undécimos, hasta donde nos dé, lo más arriba posible. Todos los que estamos aquí nos estamos jugando mucho. Aparte de lo que significa vestir la camiseta del Sporting, todos nos estamos jugando: jugadores que terminan contrato, futbolistas que tienen contrato que lo querrán mejorar... Hay muchísimas cosas en juego aparte de la clasificación que para mí son fundamentales en el día a día de un equipo y diría que más importante que la clasificación. Al futbolista le debe preocupar su imagen, cómo hacer las cosas, mostrarse cada vez mejor, los defensores no encajar, los atacantes meter un gol más. Ese buen rendimiento de cada uno nos va a ayudar en lo colectivo".

Málaga CF

"Probablemente, nos enfrentamos a ese equipo que ha hecho las cosas muy bien en el segundo tramo de competición, incluso cuando vino aquí. Hasta el día del Ceuta, era el único equipo que nos había ganado. Jugadores que este año han roto la categoría con sus números. El Málaga CF siempre ha sido de un club de mucha cantera, de exportar continuamente futbolistas. Se ha juntado una generación muy buena, añadida a un trabajo muy bueno de todo el mundo. Ahí están los frutos. Tendremos un partido difícil con un muy buen ambiente en La Rosaleda, creo que se han vendido todas las entradas. Ojalá podamos ofrecer un muy buen partido a nuestra afición después del Ceuta. Tenemos ese dolor interno sobre lo que pasó".