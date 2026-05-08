Funes en la previa del Málaga CF - Sporting: "En partidos tan importantes, al jugador ni siquiera se le ocurre relajarse"

A solo un día del Málaga CF-Sporting de Gijón, Juanfran Funes habló en rueda de prensa después de una semana tan ilusionante como intensa. "Que a nadie se le olvide la dimensión del Sporting", recordó, aunque no teme ni un solo ápice de tranquilidad en sus futbolistas: "Es difícil que un jugador, afrontando partidos tan importantes como nos jugamos, se le ocurra ni siquiera relajarse"

Rival

"El Sporting no ha sido capaz en el último tercio de llegar al objetivo que se planteaba, pero tiene muy buenos jugadores. No es cuestión de cuatro o cinco nombres, es un plantillón bien dirigido. Quizás la distancia con el ascenso sea más grande, pero nos encontraremos un gran equipo. Borja tenía un año más de contrato. Nos tenemos que aislar de lo que puedan hacer ellos, sabemos de la importancia, hay que poner el foco de lo que nosotros podamos ser capaces".

Relajación

"Es difícil que un jugador, afrontando partidos tan importantes como nos jugamos, se le ocurra ni siquiera relajarse. Están muy enchufados. No quita que tengamos que estar concentrados. Que a nadie se le olvide la dimensión del Sporting. En otra situación se jugarían nuestro partido. Más que estar preocupados por su relajación, tenemos que ocuparnos de que nos van a poner en dificultad. Ya hemos visto cómo es Segunda. Se ha hablado de nombres propios, es más que eso. Tiene un núcleo de jugadores con más atención, pero es un plantillón para la competición. Afrontamos el partido desde el respeto y la humildad. Sabemos la dificultad del partido y también este".

Unir fuerzas

"Hay una parte en la que nos focalizamos y es el siguiente partido, te da la oportunidad de poner una cortina a los pensamientos. Hablamos de los jugadores. Hay un gran reto que es de los que estamos cerca de ellos. Los jugadores nos llevan a un listón tan alto que uno piensa en diseñar buenos entrenamientos para estar a la altura de lo que ellos están haciendo. Ahora que ilusiona a la gente, que nos llevan a un nivel de juego emocionante, lo de los demás es ser capaces de estar a su altura. La directiva siendo capaz de buscar recursos, la prensa focalizándose en hablar de lo bien que se hacen las cosas y no generar debates. Todos tenemos ese reto. Es lo que nos va a dar la oportunidad de que nuestra afición se ilusione. Uno tiene que ser consciente de que la semana te dé la oportunidad de que, cuando el sábado termine el partido, la gente se sienta orgullosa. Que no esperemos que pase, que digamos que pusimos el granito de arena para que pasara. Tenemos que ser conscientes para ayudarles a ellos y todos podamos disfrutar de eso".

1-3 en El Molinón

"Ese partido fue el primero en el que demostramos que podíamos tener diferentes registros. Fue el primero en el que jugamos con dos delanteros, juntamos cuatro por dentro. Fue muy emocionante por el contexto, había una entrada fabulosa, por el nivel parecía un partido de Primera. Sabemos que se puede recrear un contexto muy parecido, ahora en casa con nuestra gente. Son dos plantillas que han demostrado mucho nivel. No es solo de ahora, la actuación de los jugadores en las segundas partes se han reproducido en el tiempo. No solo esos jugadores nos han dado la oportunidad, muchos que no han entrado al campo y han hecho semanas impresionantes. Lo decimos porque es así y tiene una trascendencia real. Le da la oportunidad a los demás de no relajarse. Con remontadas como la del otro día, tienen una trascendencia mayor. Esa situación de cambiar los partidos no le ha tocado siempre a los mismos, demuestra que todos somos un equipo. Reconforta porque sientes que todo lo que está sucediendo es gracias a muchos jugadores".

Balón parado

"El balón parado lo trabajamos todas las semanas. Es verdad que la carga de minutos es similar. Hemos recibido goles de faltas, defendiendo lejos y cerca hemos encajado. Es importante que seamos capaces de evitarlo, son situaciones que te dan ventaja. El penalti de Murillo viene de un saque de esquina. El balón parado da muchísimos puntos, pueden marcar el devenir del encuentro a favor y en contra. Siempre tienes que estar presente si queremos estar entre los mejores. A todos nos gustaría no recibir ningún gol a balón parado, hacer goles a balón parad, en transición... Es buscar el equilibrio".

Delanteros

"El talento y la calidad de Niño está más que contrastado, puede iniciar los partidos. Nosotros, como equipo, somos un rival que sabemos que si hacemos trabajar los rivales en el partido, luego, independientemente de que sea Adri o Chupe, los jugadores que entran después se benefician del trabajo de los de antes. Hay veces que les toca a uno o a otro. Que cada uno haga su trabajo cuando le corresponda. Lo han demostrado, es la suerte que tenemos. Las cosas pasan porque tenemos grandísimos jugadores. Ahora que hablamos de los delanteros, tenemos tres formidables y nos da la oportunidad de luchar por cosas grandes. Las cosas no son casualidad. Acumulamos muchísimos puntos porque tienen mucho talento. Gracias a que tenemos buenos jugadores hacemos buenos partidos".

Einar Galilea ha sido el central titular en los dos últimos encuentros. / Málaga CF

Galilea y Montero

"Nos vamos a situaciones de juego que queremos resolver, son dos jugadores con virtudes distintas. Recio demostró que es un central de Segunda y no sale del equipo por malos partidos, buscamos circunstancias para potenciar ciertas cosas. Creo que la competición te lleva por unos derroteros u otros, también el rival. Es muy importante que todos estén para lo que nos pueda tocar".

Mensaje al malaguismo

"La afición es la meta, todo lo que hacemos es para que disfruten. Los que vivimos el fútbol desde la parte profesional somos los que nos tenemos que focalizar por un objetivo final: que nuestra afición se ilusione. Nos acostumbramos a pedir y hay que darle. Le estamos dando y disfrutan, debe ser nuestro camino".