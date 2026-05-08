Plantilla
Los nombres propios del Málaga CF: Dani Lorenzo, Rafa, Chupe, Arriaza...
Funes aseguró que el marbellí tiene "muchas papeletas" de ser convocable frente al Sporting
Juanfran Funes compareció en rueda de prensa con muchos nombres propios del Málaga CF sobre la semana. Entre recuperados y dudas, ha sido una semana muy importante para el técnico blanquiazul de cara a este encuentro frente al Sporting. Confesó tener a un núcleo de futbolistas algo fatigados, aunque están todos este fin de semana.
Dani Lorenzo
El marbellí regresó este jueves al entrenamiento y volvió a hacerlo este viernes. "Es un jugador convocable, tiene muchas papeletas", aseguró el técnico blanquiazul. "Podemos tener en la cabeza eso, que pueda entrar. Nos sentaremos a decidir quiénes serán los 23, pero podría participar. Ha sido una semana muy exigente". Que sea una opción ya es una gran noticia para el final de la temporada.
Chupe y Rafa
Otros dos nombres propios de la semana han sido Chupe y Rafa Rodríguez. Ambos se marcharon con problemas físicos de Ipurúa: "Recuperar a Chupe y Rafa era importante. Además del tobillo, Chupe también tenía una sobrecarga en los isquios, ha ido de menos a más, se ha ido encontrando mejor. Todavía quedan días para completar su recuperación. Creemos que pueda estar el sábado en su mejor versión. Es una buena noticia recuperar jugadores y tenerlos en ese punto óptimo de competir. Dani Sánchez y alguno más, ojalá puedan reengancharse para estar todos los máximos disponibles".
Arriaza y Juani
Y tampoco le cerró la puerta a los dos canteranos, aunque parece difícil de cara al Sporting de Gijón: "Al final, ellos han completado la semana, van a hacerlo más hasta el final. También alguno más pueda incorporarse, dependerá de la dinámica del equipo. Tenemos un buen número de jugadores para la convocatoria. Pablo debutó en la Copa, Juani ha venido otras veces. Son dos jugadores en los que tenemos confianza. Van a estar disponibles para la convocatoria".
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