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El Sporting y Borja Jiménez acuerdan, antes de visitar al Málaga CF, desvincularse este verano

Aún les quedan cuatro jornadas, la primera siendo este sábado frente al club de Martiricos en La Rosaleda

Borja Jiménez dejará el Sporting este verano.

Borja Jiménez dejará el Sporting este verano. / LaLiga

Beatriz Tocón

Beatriz Tocón

Cambio de rumbo importante en el Sporting de Gijón a pocas horas de visitar al Málaga CF en La Rosaleda. El equipo blanquiazul se juega sus últimas opciones por el ascenso directo y fortalecer la candidatura por el play off. Sin embargo, los asturianos llegan a Martiricos con la temporada completamente resuelta y ya piensan en lo que está por venir a partir del próximo curso. Por lo pronto, sin su actual entrenador.

El Sporting ha anunciado este viernes que separa sus caminos con Borja Jiménez a partir del próximo mes de julio, pese a que aún tenía un año más de contrato. El técnico llegó al club asturiano el pasado mes de octubre en una situación crítica, codeándose con el descenso. Varias victorias consecutivas volvieron a lanzar al equipo, estando más cerca del play off, pero la segunda vuelta y, especialmente, los últimos resultados han finalizado la aventura.

Comunicado del Sporting

"El Real Sporting de Gijón y el técnico Borja Jiménez han llegado a un acuerdo para finalizar su relación contractual cuando acabe la actual temporada.

El club y el técnico, tras haber realizado un análisis de la situación en las últimas semanas, concluyen que esta decisión es la más favorable para las dos partes.

El Sporting le agradece a Borja Jiménez el trabajo realizado desde el pasado mes de octubre y confía en su labor diaria para afrontar con garantías el tramo final del curso.

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El club mantiene su compromiso para fortalecer la plantilla y conseguir devolver al equipo al lugar que todos queremos".

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