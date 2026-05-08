Trayectoria impoluta del Málaga CF contra el Sporting de Gijón en La Rosaleda

Al Málaga CF le quedan cuatro partidos de temporada regular para seguir soñando en LaLiga Hypermotion. El primero de ellos es este sábado contra el Sporting de Gijón para seguir anclado al play off y la historia dice que es un buen rival para seguir en el camino de los tres puntos, aunque es el césped quien debe hablar.

El club de Martiricos, bajo su actual denominación, no sabe lo que es perder como local frente a los rojiblancos. El balance es de ocho victorias y siete empates en los 15 partidos que han disputado bajo esas condiciones. El último triunfo en la temporada 2024/25 fue el que certificó la permanencia en el fútbol profesional con un doblete de Chupe para remontar el gol inicial de Otero (2-1).

El Málaga CF ganó en enero por 1-3 al Sporting de Gijón. / LaLiga

Dos derrotas con el CD Málaga

El balance en la categoría de plata es de tres victorias y seis empates. Sin embargo, el objetivo es que esa diferencia de hambre que viven ambos equipos en este momento de la temporada pueda ser decisiva para amarrar los tres puntos en casa. Los dos encuentros que quedan en La Rosaleda van a tener un peso de oro valiosísimo para perseguir el objetivo hasta el final.

De hecho, el Sporting solo ha ganado dos veces en su historia en el estadio de Martiricos, las dos contra el CD Málaga. Hay que remontarse hasta la temporada 1982/83, en Copa del Rey, para ver la última. Fue un 0-1 en el partido de vuelta de la segunda ronda. En Liga hay que irse aún más atrás, hasta la campaña 1952/53. Fue la primera vez que ambos equipos se enfrentaron en La Rosaleda con triunfo para los asturianos. Desde entonces, el equipo blanquiazul siempre ha sumado ante el rival de este sábado.

Rozando otro lleno

El contexto de ahora es especial porque hay en juego arañar las últimas posibilidades por el ascenso directo o bien el play off, para el que el Málaga CF arranca desde la sexta posición esta misma semana. Por su parte, los de Borja Jiménez llegan con la temporada prácticamente terminada, en mitad de tabla sin aspirar a nada ni sufrir, con el único deber de no dejarse ir en estas últimas jornadas.

Aunque la guinda de oro la va a poner La Rosaleda. Esta vez sin recibimiento, el estadio de Martiricos va a rozar un nuevo lleno y buscar traspasar la barrera de las 29.000 personas, algo que nadie ha hecho aún esta temporada en LaLiga Hypermotion. Aun habiendo liberado algunos abonos, quedan menos de 50 localidades a la venta para colgar el no hay billetes en la penúltima cita confirmada que tiene Martiricos en esta temporada regular.

Habrá que ver si el Málaga CF de Funes puede mantener la senda histórica con un nuevo triunfo. Es uno de los cuatro retos que le quedan en este mes de mayo para colocarse lo mejor posible de cara a estar en el play off o, si se dan las circunstancias, seguir soñando con lo más alto.