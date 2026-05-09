Joaquín y Chupe se visten de héroes para amarrar al Málaga CF al play off (2-1)

El fútbol acostumbra a ser un deporte injusto, pero este Málaga CF es superior a todo lo planteado. Lo tendrá que estudiar la ciencia del fútbol. Esta vez, con una epicidad abismal y sufriendo de lo lindo ante el Sporting de Gijón (2-1), la justicia vino a ver a Joaquín para regalarle tres puntos al equipo blanquiazul y amarrarlo al play off. Y eso que las rojas de Dubasin -goleador rojiblanco- y de Dotor pusieron en aprietos hasta que Chupe y el del barrio de Miraflores obraron el milagro.

La jornada se le había puesto más o menos de cara al Málaga CF parra sacarle cierto provecho. El Burgos había empatado contra el Almería y también lo había hecho el Ceuta frente al Castellón. A excepción del Deportivo de La Coruña, ninguno de los rivales directos sumó más de un punto -a falta de lo que hagan el domingo Racing, Las Palmas y Eibar-, pero esos 66 puntos no nos lo quita nadie. Por el momento, cuarta plaza.

Gol y roja de Dubasin

El equipo rojiblanco no tardó en demostrar que, aunque sin ninguna prisa, no había venido de paseo a La Rosaleda. La tuvo Gelabert con un centro al palo, le buscó Dubasin las cosquillas a la espalda de la defensa blanquiazul y, a la tercera, Guille Rosas encontró al máximo artillero gijonés para el 0-1, necesitando de la validación del VAR después de que se anulara por fuera de juego.

El partido pudo cambiar con la roja a Dubasin, la más clara de toda la temporada en LaLiga Hypermotion. También tuvo que intervenir el VAR pese a que el goleador impactó con sus tacos en la cara de Murillo en una patada digna de karate. Niño empezó a tener ocasiones para igualar el encuentro, aunque el ejercicio de paciencia tenía que ser máximo: ante un Sporting encerrado en dos líneas y ante las continuas pérdidas de tiempo del exmalaguista Rubén Yáñez, en aquella plantilla del descenso.

Roja de Dotor

No esperó más de media hora Funes para meter a Chupe con el objetivo de tener un delantero más. Brasanac, el sacrificado. Izan Merino tuvo la más clara de un completo asedio. A veces, intranquilo, con demasiadas prisas. Tantas como las que tuvo Dotor para frenar a Gelabert a mitad de campo, sin ningún defensor por delante, y expulsarse tras un agarrón muy claro. Jarronazo de agua fría. Y con uno más ya parecía difícil. La volvió a tener Izan, rozando el palo.

Aprovechó Funes el descanso para dar entrada a Ramón por Galilea porque había que recomponer el centro del campo. Parecía que no decidía bien el Málaga CF, llegaba sin saber cuándo tirar a portería y cuándo centrar... hasta que volvió a resonar su nombre en toda la ciudad. Cuando parecía que todo se enmarañaba, Chupe se sacó el interior de su bota derecha para colocar el balón en el palo más alejado y poner al fin el 1-1 -20 goles lleva-. Cómo no, a pase de Ramón.

Las quería todas. Ordenaba, pensaba y ejecutaba como lo que ha sido siempre, un maestro. Las quería todas, aunque como para no quererlas siendo él. Y con él, La Rosaleda exaltó. El Málaga CF se veía con la oportunidad y caía en una precipitación de errores que no hacía más que favorecer al rival. Siguió moviendo al equipo Funes, retirando del campo a Larrubia y Niño para dar entrada a Haitam y Ochoa. El internacional por Irlanda lo primero que hizo fue mandarla al larguero.

Liga Hypermotion: Málaga CF -Sporting Gijón / Gregorio Marrero

'Joaquinazo'

Pero no terminaba de llegar ese punto definitivo, ese último toque. Lo que sí llegó fue la amarilla a Murillo, que se perderá el partido en Ceuta al igual que Dotor. Con Rafa Rodríguez en el terreno de juego por Izan Merino, ya estaban los 11 futbolistas del Málaga CF que iban a terminar de buscar la victoria. Tenían que ser ellos y Joaquín, que había firmado un partido regular, partió desde banda izquierda, se fue hacia dentro y con su derechazo engañó a Yáñez (2-1).

Como fueran, esas debían ser las últimas líneas del partido. Gol en el minuto 86 y demasiado que hubo que soportar seis más de descuento. Se rendía el equipo blanquiazul a mantener las pulsaciones en menos de 160. A Perrin se le fue un cabezazo por encima del larguero y ahí acabó todo.

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Coreando el "sí se puede", vibrando cada cimiento de Martiricos con la afición cantando por las escaleras y manteniendo el sueño muy vivo. ¡Que nos quede algo más que el Racing de Santander en La Rosaleda! A tres jornadas del final, soñar es para los valientes y de valentía no anda falto ni un solo jugador de este Málaga CF.