Málaga CF - Sporting de Gijón: Que nada os pare

Cuatro jornadas de temporada regular: Sporting de Gijón, Ceuta, Racing de Santander y Zaragoza. Ese es el camino que le queda al Málaga CF para colocarse de cara al ascenso directo o el play off. Lo primero parece más complicado, lo segundo lo tienen en su mano los blanquiazules y este sábado (21.00 horas/LaLiga TV) toca dar un paso más. Reforzados por la remontada en Ipurúa y encadenados a una única ilusión: que nada les pare.

Respiro en el calendario

La última victoria en Eibar ha devuelto a los de Martiricos a los puestos de play off en la sexta plaza. Le saca un punto al Burgos -séptimo-, pero el Málaga CF y su afición apenas deben pensar en sí mismos. La ventaja es que esta semana, con un Burgos-Almería como gran protagonista, todos los rivales directos juegan a domicilio, mientras los de Funes lo hacen en casa, y es una ventaja de la que hay que sacar provecho.

Sin desmerecer al Sporting, al menos el calendario ha dado un respiro con dos rivales inmediatos que no se juegan nada. Deportivo de La Coruña, Las Palmas, Almería, Castellón y Eibar ha sido la última secuencia a la que ha hecho frente el equipo. Ni el mismísimo diablo se hubiese atrevido a diseñar tal infierno, pero así es el grupo de «los niños», capaces de sobrevivir a cualquier cosa que le pongan y hacerse fuertes de cara al tramo final.

La Rosaleda espera a Dani Lorenzo

Si con algo cuentan, además de su talento, es con el mejor ambiente de La Rosaleda. Apenas quedan entradas sueltas para llenar el estadio. No habrá recibimiento esta vez, aunque no cambia nada de lo que se vivió en aquella previa frente al Castellón. Decía Funes que todo lo que se hace es por y para ilusionar a la afición, y aquí nadie va a fallar. Como anécdota, superar la barrera de los 29.000 es uno de los retos, algo que no se hace desde el play off de ascenso contra el Nàstic de Tarragona.

Así que el Málaga CF tiene de su lado el talento, a la afición y, muy posiblemente, a Dani Lorenzo en convocatoria. Se lesionó el marbellí el pasado 1 de abril en el sóleo y «tiene muchas papeletas» de estar contra el Sporting. También le ha servido a Funes la semana para recuperar a Chupe y Rafa Rodríguez, ambos con molestias después de Ipurúa. Así que la plantilla, poco a poco, se recupera ante un final de infarto en el que todos los efectivos son pocos.

La incógnita del Sporting

Al que se le preveía un final descafeinado, hasta que ha explotado por los aires, es al equipo de Gijón. El club anunció este viernes, un día antes de visitar La Rosaleda que el entrenador Borja Jiménez había decidido no continuar el próximo curso pese a tener contrato. Lo cierto es que no tenían ningún objetivo en juego, pero habrá que ver la competitividad que ofrecen en Martiricos. Jugadores tienen para ello, está por ver si resistencia para aguantar en Martiricos.

Borja Jiménez dejará el Sporting este verano. / LaLiga

Así que está todo listo para esta jornada 39. El inicio del final más ilusionante. Apenas quedan cuatro paradas... al menos confirmadas. Cualquiera habría soñado en septiembre con verse aquí, con ver a un grupo que disfruta tanto en el día a día y que ha vuelto a colocar al Málaga CF en el centro de todas las miradas.

Hay una canción que dice: «Porque hubo tiempos que no fueron sencillos, flotaban nervios desatando la locura y la ansiedad. Suenan las palmas al ritmo de unos gritos, cientos de voces soñando con volver a un festival. Por esta vez, que suene de nuevo esa voz y no que nada nos pare». Y no, Málaga CF, que nada te pare.