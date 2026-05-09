Las notas de los jugadores del Málaga CF en la victoria frente al Sporting

El Málaga CF volvió a exhibir una fe inquebrantable, casi más que en Ipurúa, para sacar los tres puntos frente al Sporting de Gijón (2-1). Tuvo que remontar y abrazar a Joaquín en un partido que acabó en la entonación clara de La Rosaleda: "Sí se puede". Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.

Alfonso Herrero (6) Sin demasiado trabajo, pese a que no termina de cerrar la portería a cero. Algún balón por alto al que tuvo que salir y poco más. Hubo momentos de peligro del Sporting.

Puga (8) Los galardones de este lateral derecho deben ser innumerables. Le costó encontrar huecos en ataque, aunque dejó sus habituales destellos. Trabajó en defensa y no se cansó de correr para proteger al equipo atrás en el final.

Murillo (7) Se llevó los tacos de Dubasin en la cara. Partido otra vez muy bueno, especialmente en el cuerpo a cuerpo y guardando la última línea. Se perderá el partido en Ceuta después de recibir su décima tarjeta amarilla. Controla mal antes de la roja de Dotor.

Einar Galilea (5) Sacrificado para reordenar el centro del campo al descanso. Su orientación para sacar el balón es siempre girarse hacia Alfonso Herrero, necesita el equipo algún balón de cierto riesgo.

Rafita (8) Su perfil le dificulta sacar el balón hacia delante, casi siempre se perfila hacia atrás. Otro incombustible para defender. Le faltó algo de precisión en instancias ofensivas, pero ganó seguridad cuando podía ser sustituido.

Izan Merino (7) Estuvo especialmente protagonista en ataque. Tuvo dos ocasiones muy peligrosas con el interior de su pie derecho y otro disparo lejano. Bien conteniendo al equipo, alternó puestos interiores.

Brasanac (5) Fue el sacrificado para dar entrada a Chupe cuando eran 11 contra 10. Después de su gol en Ipurúa, titular este sábado. Un pase atrás erróneo acabó en un disparo al palo de Gelabert. No tuvo más que 35 minutos.

Dotor (2) Le puso la expulsión en bandeja al árbitro, por completo. Es cierto que no había defensas por detrás, pero podría haber aguantado más. Sabe perfectamente que se ha equivocado cuando eran 11 contra 10.

Joaquín (9) Su partido era regular tirando a mal hasta que se vistió de héroe en el minuto 86. Nadie se acordará de los 85 anteriores, sí que recordaremos ese gol vital con la derecha partiendo desde la izquierda.

Larrubia (5) No termina de hilar fino tras la lesión. Tuvo alguna acción positiva en defensa. Alternó en ataque entre regates que no terminaron de salir y disparos que se estrellaron en algún rival. Le falta la confianza futbolística.

Niño (7) Titular. Tuvo bastantes ocasiones para marcar en la primera mitad. Sin la suerte del gol, no deja de correr y presionar. Intentó conectar con Chupe a base de talento.

Suplentes

Chupe (9) Un delantero de 20 goles se paga a 65 millones en Inglaterra. Lo tiene el Málaga CF y está encabezonado en subir al equipo. Abrió las puertas de la victoria con un derechazo precioso.

Ramón (8) Ordena, piensa y ejecuta como lo que ha sido siempre, un maestro. Perdió algún balón comprometido. Volvió a darse dos buenas carreras. Asistente. Entendió a la perfección que abrir los extremos dejaba huecos en la defensa rival.

Haitam (4) Sin atino. A excepción de una conducción hacia dentro, no le salió nada, aunque no dejó de intentarlo.

Ochoa (7) Entró y lo primero que hizo fue mandar una pelota al larguero. Generó mucho peligro, por dentro y por fuera, y no dudó en correr hacia atrás para tapar espacios.