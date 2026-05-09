Previa
Las posibles alineaciones del Málaga CF - Sporting de Gijón
Funes podría repetir el mismo once que le dio los tres puntos contra el Eibar
Málaga CF y Sporting de Gijón, a partir de las 21.00 horas, se ven las caras para iniciar su jornada 39 de LaLiga Hypermotion. Quedarán tres partidos por delante, pero antes hay que solventar la cita de La Rosaleda. Tanto Juanfran Funes como Borja Jiménez llegan con refuerzos en la convocatoria, aunque lo cierto es que el entrenador de Loja podría repetir el plan que le dio los tres puntos ante el Eibar.
Málaga CF
Después de los últimos meses en los que el técnico blanquiazul ha tenido que inventar y reinventar ante las múltiples bajas, es una gran noticia que exista la posibilidad de volver a plantear el mismo once que dio éxito en Ipurúa: con Einar Galilea en el centro de la defensa, Larrubia volviendo a la banda derecha y Chupe como único delantero de referencia.
La gran novedad en la convocatoria apunta a ser Dani Lorenzo, lesionado del sóleo desde el pasado 1 de abril. El marbellí tuvo que ver de lejos el mes infernal del Málaga CF y Funes perderse a uno de sus jugadores más decisivos. Al menos, está de vuelta para el momento indicado. Una cuestión diferente es que pueda llegar a tener minutos ante el Sporting de Gijón con tres jornadas más de temporada regular por delante.
Sporting de Gijón
No se esperan grandes cambios en el Sporting de Gijón, cuyo gran objetivo pasa por competir después de quedarse lejos en las aspiraciones clasificatorias y de que se anunciara este mismo viernes que Borja Jiménez, aun con un año más de contrato, decidiera dejar el club asturiano al término de este curso.
Los que no han entrado en la convocatoria son los lesionados Dani Queipo, Brian Oliván, Nacho Martín, Mamadou Loum y Andrés Ferrari. La plantilla rojiblanca también suma un gran refuerzo como es Juan Otero. El delantero sufrió una lesión de espalda frente al Córdoba, se perdió la última jornada y ahora está de vuelta para llegar a La Rosaleda. Junto a Dubasin, suman 28 goles este curso, lo que avisa del peligro goleador del rival blanquiazul.
Posibles alineaciones
Málaga CF: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Einar Galilea, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Dotor, Joaquín; Rafa Rodríguez y Chupete.
Sporting: Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Cuenca, Diego Sánchez; Smith, Corredera; Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos y Otero.
Árbitro: Rafael Sánchez López (comité murciano).
Estadio: La Rosaleda.
Hora: 21.00.
- El mercadillo de moda y decoración que llega a Málaga este fin de semana con talleres de arcilla y lana: ubicación y horarios
- La Feria Sabor a Málaga vuelve este fin de semana al Balcón de Europa de Nerja con más de 450 productos locales
- El pueblo de Málaga que se ha convertido en uno de los más buscados de España para una escapada en 2026: 'Atrae a quien busca autenticidad, artesanía y gastronomía
- El pueblo de Málaga que acoge este sábado un mercadillo con artesanía, talleres y música en directo: horarios, ubicación y toda la programación
- Ibon Navarro, tras la derrota del Unicaja ante el AEK: 'Necesitamos gente con confianza, que no les dé miedo
- Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF - Sporting de Gijón en La Rosaleda
- Juanma Rodríguez, sobre el 'caso' Duarte: 'Si está dispuesto a ayudar al equipo, estoy convencido de que Ibon será el primero que cuente con él
- Zorros, jabalíes y muflones: matanza indiscriminada con lazos en un coto de caza de Málaga