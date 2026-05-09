Las posibles alineaciones del Málaga CF - Sporting de Gijón

Málaga CF y Sporting de Gijón, a partir de las 21.00 horas, se ven las caras para iniciar su jornada 39 de LaLiga Hypermotion. Quedarán tres partidos por delante, pero antes hay que solventar la cita de La Rosaleda. Tanto Juanfran Funes como Borja Jiménez llegan con refuerzos en la convocatoria, aunque lo cierto es que el entrenador de Loja podría repetir el plan que le dio los tres puntos ante el Eibar.

Málaga CF

Después de los últimos meses en los que el técnico blanquiazul ha tenido que inventar y reinventar ante las múltiples bajas, es una gran noticia que exista la posibilidad de volver a plantear el mismo once que dio éxito en Ipurúa: con Einar Galilea en el centro de la defensa, Larrubia volviendo a la banda derecha y Chupe como único delantero de referencia.

La gran novedad en la convocatoria apunta a ser Dani Lorenzo, lesionado del sóleo desde el pasado 1 de abril. El marbellí tuvo que ver de lejos el mes infernal del Málaga CF y Funes perderse a uno de sus jugadores más decisivos. Al menos, está de vuelta para el momento indicado. Una cuestión diferente es que pueda llegar a tener minutos ante el Sporting de Gijón con tres jornadas más de temporada regular por delante.

Sporting de Gijón

No se esperan grandes cambios en el Sporting de Gijón, cuyo gran objetivo pasa por competir después de quedarse lejos en las aspiraciones clasificatorias y de que se anunciara este mismo viernes que Borja Jiménez, aun con un año más de contrato, decidiera dejar el club asturiano al término de este curso.

Los que no han entrado en la convocatoria son los lesionados Dani Queipo, Brian Oliván, Nacho Martín, Mamadou Loum y Andrés Ferrari. La plantilla rojiblanca también suma un gran refuerzo como es Juan Otero. El delantero sufrió una lesión de espalda frente al Córdoba, se perdió la última jornada y ahora está de vuelta para llegar a La Rosaleda. Junto a Dubasin, suman 28 goles este curso, lo que avisa del peligro goleador del rival blanquiazul.