Clasificación de Segunda División: El Málaga escala a la cuarta plaza

El Málaga CF ya tiene confirmada la cuarta posición después de la jornada 39 de LaLiga Hypermotion. Aún no ha terminado, pero ninguno de sus inmediatos perseguidores después del pinchazo de todos ellos y de esa victoria frente al Sporting de Gijón que ha sido decisiva para seguir anclado el play off y aumentar la distancia con la séptima plaza.

La clasificación se queda así: Racing de Santander (75 puntos) y Deportivo de La Coruña (71) ocupando los puestos de ascenso directo; Almería (71), Málaga CF (66), Las Palmas (66) y Castellón (65) en las plazas que dan lugar a disputar la promoción; y Burgos (63) y Eibar (61, un partido menos) fuera del play off.

Pocos puntos de los rivales directos

La puntilla la puso Las Palmas. Se las prometía muy felices el equipo canario con ese gol que les adelantaba por medio de Jesé ante el Andorra, pero todo lo que vino después fue una absoluta debacle, sabiendo que tiene el ascenso directo en su mano al enfrentarse al Almería y al Deportivo de La Coruña en las tres jornadas finales. Al final, el conjunto tricolor le endosó un duro 5-1 para dejarle por detrás del Málaga CF.

Antes, situación ya era propicia para los intereses blanquiazules. El Ceuta, al que visitan los de Funes en la jornada 40, le arrebató dos puntos al Castellón en el minuto 87 (1-1). Marcos Fernández marcó de penalti para contrarrestar el tanto inicial de Brignani. Es decir, lo que parecía un cohete disparado tras el triunfo en La Rosaleda, ahora también le ha dejado persiguiendo a los de Martiricos.

La última vino en ese gran Burgos-Almería con muchísima polémica. El equipo local protestó un penalti por mano de Bonini dentro del área. De hecho, el VAR llamó a Lax Franco para que revisara la acción, pero ignoró cualquier consigna y decretó que no había ocurrido nada. Al final, un 0-0 que ha venido con cruce de declaraciones y un comunicado por parte del equipo de El Plantío en señal de protesta.

Joaquín fue el héroe con el gol de la victoria en el minuto 85. / Gregorio Marrero

El que no falló fue el Racing de Santander con un 0-2 ante el Leganés. Gueye adelantó a los de José Alberto López y Villalibre puso la joya de la corona con un penalti en los instantes finales. Son cuatro puntos los que le sacan al Dépor, que también venció el pasado viernes en Cádiz (0-1).

Jornada 40

La jornada 40 traerá Castellón-Cádiz, Córdoba-Albacete, Real Sociedad B-Mirandés, Cultural Leonesa-Eibar, Ceuta-Málaga CF, Almería-Las Palmas, Racing-Real Valladolid, Granada-Burgos, Deportivo de La Coruña-Andorra y Real Zaragoza-Sporting de Gijón. Será la antepenúltima cita de cada equipo. Por arriba, hay equipos que podrían tener confirmada su plaza en el play off, a la vez que podrían confirmarse algunos descensos a Primera RFEF, ya con el Tenerife confirmado como nuevo 'vecino' de LaLiga Hypermotion 2026/27.