Funes, tras la victoria del Málaga CF sobre el Sporting: "Es muy emocionante verlos luchar"

El entrenador del Málaga, Juanfran Funes, resumió el triunfo ante el Sporting de la siguiente manera: "Es muy sencillo. El malaguismo no ha esperado a que pasara, ha puesto todo para que pasara. Nosotros hemos puesto los jugadores. Pero ha sido posible gracias a la afición, a la prensa. Qué bonito cuando llega la adversidad, porque hemos vivido momentos muy delicados, y ves a tanta gente luchando por lo mismo", relató.

Y es que el conjunto blanquiazul tuvo que doblegar a un cuadro asturiano que se puso por delante y que apenas recibió dos tantos después de más de una veintena de disparos ante un Rubén Yáñez estelar. Funes destacó la figura de un arquero cuyo pasado malaguista aún no queda muy lejano.

Acerca el trabajo colectivo. el lojeño argumentó: "Me gusta que pongan el colectivo por encima del yo. Me ha encantado el gesto de Darko, al ser sustituido en la primera mitad. Es muy emocionante verlos luchar. Parece que tienen baterías ilimitadas. Te hace sentirte orgulloso por vivir lo que estamos viviendo", manifestó en rueda de prensa.

Uno más, aún con Dotor

"Del partido podemos hablar largo y tendido porque hemos vivido muchas situaciones", explicó antes de analizar las numerosas variantes tácticas de un partido en el que antes del descanso los visitantes se quedan con uno menos y que, posteriormente, al filo del descanso, depara la expulsión del malaguista Dotor. "Hemos estado mal de inicio. Nos encontramos con el gol en contra. No esperábamos una estructura de cinco. Debimos variar el esquema, aprovechar la situación. Pero ellos han sabido llevarnos al pasillo izquierdo. Nos quedamos con uno más y ahí ha venido nuestro peor momento, porque en ese tipo de situaciones hay que tener más tranquilidad", lamentó.

A juicio de Funes, el cambio de Darko por Chupe, para ir a por los tres puntos de manera decidida, condicionó esa situación. Los jugadores empezaron a entrar en una espiral de centros laterales, "que no nos llevaban a ningún sitio". Después del paso por el vestuario el riesgo a tomar incluso sorprendió a los futbolistas. "Les dije que se sintieran tranquilos", confesó el entrenador. Hubo que dejar la defensa bajo mínimos, con los laterales en una posición mixta, "haciendo a la vez de centrales".

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Remontada con línea de tres

El exentrenador del filial recordó que en Jaén ya se logró una remontada épica con Murillo en el eje y una defensa de tres, con dos centrales/laterales. "Nos quedábamos muy desprotegidos por dentro, pero teníamos que asumir el riesgo hasta empatar el partido. Necesitábamos hacernos fuertes por dentro", señaló al desarrollar la táctica desplegada ante un Sporting "al que tenemos que felicitar", finalizó un Funes que recupera la senda de las victorias tras encadenar seis de seis en este último tramo de la competición regular.