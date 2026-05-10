Sancionados
El perdón de Dotor y un partido de sanción junto a Murillo para el Ceuta - Málaga CF
El madrileño, por una roja, y el manchego, por el segundo ciclo de tarjetas amarillas, se perderán el encuentro del Alfonso Murube de la antepenúltima jornada de la temporada regular
La victoria del Málaga CF sobre el Sporting de Gijón dejó muchos protagonistas en el césped. Chupe y Joaquín se vistieron de héroes para colocar los 66 puntos en el casillero con dos goles completamente decisivos, pero también hubo alguno más negativo como fue Dotor, expulsado por una tarjeta roja por un agarrón en el centro del campo.
Roja a Dotor
El madrileño vio que Gaspar Campos se marchaba con el camino libre para la portería de Alfonso Herrero y, antes de llegar a la línea del centro del campo, pese a contar con tres defensas blanquiazules a su espalda -a los que no veía-, derribó al atacante del Sporting. La respuesta fue clara y el árbitro no dudó en enseñarle la cartulina roja. En realidad, ni siquiera Dotor le plantó demasiada protesta, dejando el partido en 10 contra 10 tras la expulsión de Dubasin.
No acostumbra a ser habitual, pero él mismo quiso salir a rueda de prensa para pedir perdón por dejar al equipo sin esa superioridad: "Muchas veces salgo a hablar cuando las cosas van bien, pero he cometido un error que no tendría que haber cometido. Es una acción rápida y quería pedir perdón al equipo y a la afición. Le doy las gracias al equipo. Volveré a entrenar y seguiré demostrando que quiero seguir jugando y aportando".
Murillo, también baja
Se perderá el partido frente al Ceuta, aunque no es la única baja con la que salió el Málaga CF de cara al próximo fin de semana. Murillo vio una cartulina amarilla y tampoco estará en la antepenúltima jornada para cumplir sanción en su segundo ciclo de tarjetas amarillas. Baja muy sensible por ser el capitán general del centro de la defensa, decisivo en muchísimos encuentros.
Precisamente, el Málaga CF ya tiene un antecedente por el que ambos jugadores se tuvieron que perder un partido por sanción. Fue ante el Mirandés, en Anduva, que acabó con una polémica derrota por 2-1. Aquel día, ni Murillo ni Dotor pudieron estar presentes sobre el césped, por lo que toca a Funes recomponer la defensa con la vuelta de Montero y decidir el sustituto del madrileño en el centro del campo para el Alfonso Murube.
Antepenúltima jornada
Así que es el panorama que se le queda al equipo, aunque llegará limpio para el Racing de Santander. Siguen al borde del abismo tanto Joaquín como Larrubia. Una amarilla en Ceuta les deja fuera de la visita del líder. Al menos, parece más que segura la vuelta de Dani Lorenzo. No entró en la convocatoria este sábado, pero una semana de entrenamientos le tendrá disponible para el tramo final y decisivo.
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