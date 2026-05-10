Sesión de recuperación del Málaga CF con Dani Lorenzo sobre el césped

El Málaga CF regresó este domingo al césped, bañado de felicidad después de un triunfo vital contra el Sporting de Gijón para amarrarse al play off. Era un paso adelante muy notorio y ese gol de Joaquín en el minuto 86 le dio una epicidad importante que el equipo blanquiazul ya vivió en Ipurúa contra remontada, ahora delante de su gente.

El entrenamiento estuvo marcado por la alegría como viene siendo habitual en los últimos encuentros. Los futbolistas que partieron de inicio frente al Real Sporting de Gijón realizaron labor de recuperación física tras el esfuerzo del partido. El resto del grupo se ejercitó con normalidad sobre el césped. La enfermería no dio ninguna novedad con Dani Sánchez, Dorrio, Luismi y Pastor (sin ficha) avanzando en sus recuperaciones en el gimnasio.

Dani Lorenzo

El nombre propio volvió a ser Dani Lorenzo, haciendo parte de la sesión con sus compañeros, a las puertas de una semana decisiva. El marbellí tenía "muchas papeletas" para entrar en la convocatoria de este sábado, pero no pudo hacerlo en el final de la recuperación de esa lesión del sóleo. Ahora, afronta una semana muy importante para la que debe ser su vuelta en el Alfonso Murube en las tres últimas jornadas de la temporada regular.

El Málaga CF descansará este lunes y retomará el trabajo el martes a partir de las 10.30 horas. Habrá que aprovechar cada instante de respiro porque LaLiga Hypermotion no va a bajar las pulsaciones de 160. Es la magia de la situación en la que se encuentran los de Funes, el malaguismo y toda una ciudad que sueña con más ilusión que nunca.