Horario confirmado del Málaga CF - Racing de Santander, penúltima jornada de Segunda División

LaLiga ha anunciado este lunes los horarios correspondientes a la jornada 41, la penúltima de la temporada regular y que se celebrará con horario unificado. Se reservan a modificar el horario de alguno de ellos en función de los resultados de este fin de semana, pero no apunta a ser uno de los implicados el espectacular Málaga CF - Racing de Santander, el último encuentro confirmado del curso en La Rosaleda.

Málaga - Racing

Martiricos tendrá las espadas en alto el próximo 24 de mayo, a partir de las 18.30 horas. Puede ser la fecha en la que confirme el equipo de Funes su presencia matemática en el play off de ascenso a Primera División, si bien sigue manteniendo una distancia importante con el Eibar y el Burgos, aunque todo está por decidir. Lo que está claro es que no puede quedar ni un asiento libre en La Rosaleda.

El que puede llegar de fiesta es el Racing. El equipo del exblanquiazul José Alberto López puede recalar en Martiricos con el ascenso directo ya confirmado. Para ello, necesita en la jornada 40 ganarle al Real Valladolid y que el Deportivo de La Coruña o el Almería, cualquiera de los dos, no le ganen al Andorra o a Las Palmas, respectivamente. Si hay un triplete de victorias, a los de Santander les puede valer un empate frente al Málaga CF.

Próximos partidos

Jornada 40. AD Ceuta - MÁLAGA CF. Sábado 16 de mayo, 16.15 horas.

Jornada 41. MÁLAGA CF- Racing de Santander. Domingo 24 de mayo, 18.30 horas.