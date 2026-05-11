Lleno de bandera para el AD Ceuta - Málaga CF de este sábado

Furor absoluto el que vive el AD Ceuta - Málaga CF de este sábado (16.15 horas). Partido de la jornada 40, antepenúltima cita de LaLiga Hypermotion y la oportunidad más cercana de poder desplazarse con el equipo de Funes en este tramo final con el ascenso en juego. Sin embargo, conseguir una entrada ha sido una completa heroicidad después de que se hayan agotado en cuestión de minutos.

El Alfonso Murube espera este fin de semana un amplio desplazamiento blanquiazul. El club caballa ya cedió alrededor de 350 entradas para la afición visitante, el sector habitual destinado a quienes vienen de fuera y también otro añadido para cumplir con la demanda que iba a haber. Estas han sido dispuestas por el club de Martiricos a través de un sorteo, aunque van a ser muchísimas las camisetas blanquiazules que se puedan ver.

Más de 500 personas en cola

Para ello, el Ceuta puso este lunes las entradas generales a la venta a las 17.00 horas, sin distinción para ninguna de las aficiones. Hubo quien entró a la cola virtual -donde llegaron a verse más de 500 personas- 20 minutos antes del tiempo fijado y se encontró después con que todas las localidades se habían agotado. Un estado de locura absoluta entre una afición que quiere disfrutar del final de una temporada ilusionante en el fútbol profesional y de otra que quiere empujar con todo lo que tiene por el ascenso.

El Málaga CF se impuso por 2-1 en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

La única forma de acceder a una entrada es estar pendientes a las que puedan liberar los abonados locales. Al igual que ocurre en La Rosaleda, el Ceuta también permite que aquellos aficionados que no vayan a acudir, puedan 'prestar' su sitio a otra persona que sí que va a acudir. O bien estar atentos a las redes sociales por si alguien está en disposición de venderlas.

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Antepenúltima jornada

Lo que está claro es que va a haber un ambientazo este sábado en el Alfonso Murube. No hay nada que frene en estos momentos la sinfonía dorada que escribe el malaguismo semana tras semana. Es el penúltimo desplazamiento que tiene... al menos confirmado en temporada regular. Después llegará otro encuentro contra el Racing en Martiricos, que también colgará el 'no hay billetes', y una última visita al Estadio Modular del Zaragoza, con la posibilidad de ser este fin de semana equipo de Primera Federación.