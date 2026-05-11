Así tiene el Málaga CF el average con sus rivales directos por el ascenso a Primera

Con tres jornadas para el final de la temporada regular, la parte alta de LaLiga Hypermotion ha llegado muy apretada. El Málaga CF se sitúa cuarto, pero apenas le separan dos puntos de la séptima plaza que ocupa el Eibar. ¿Cuál es la situación que tiene con respecto al average y sus rivales directos en la lucha por el ascenso a Primera División? Aquí te contamos caso a caso la situación con la que llega el conjunto de Martiricos.

Ganado a Dépor, Las Palmas, Eibar y Burgos

Es una situación de privilegio la que tiene el equipo de Funes con respecto a sus rivales más directos. Por lo pronto, le tiene ganado el average a cuatro clubes. Uno de ellos es el Deportivo de La Coruña, después del 3-0 en La Rosaleda y el 1-1 en Riazor. Les separan cinco puntos, salvo catástrofe gallega, parece difícil darles caza en este esprint final.

En el otro lado, el Málaga CF ya es cuarto gracias a que le tiene ganada la diferencia de goles a Las Palmas. Ambos suman 66 puntos, pero la derrota por 0-1 en el estadio insular y el reciente 2-0 en Martiricos le da esa ventaja a los blanquiazules. También ocurre con el Eibar, con el que empató 1-1 en la jornada inaugural y después le ganó 2-4 en Ipurúa, así como con el Burgos, 2-1 en El Plantío y 3-0 en La Rosaleda.

El 2-4 en Ipurúa fue decisivo para el Málaga CF. / LaLiga

Empate con el Almería

El único empate que tiene el Málaga CF en cuestiones de average es el Almería. Los de Funes se impusieron como locales con el 2-1, al igual que lo hicieron los de Rubi el pasado mes de abril con el 3-2. ¿Cómo se desempata si ambos mantienen un equilibrio en esa cuestión? Habría que atender a la diferencia de goles general de la competición. En este momento saldría favorecido el conjunto indálico con el +20 por el +18 que presentan los de la Costa del Sol. Al igual que el Dépor, la distancia es de cinco puntos.

Perdido con el Castellón

Así, el Castellón es el único equipo con el que el Málaga CF tiene perdido el average. Es decir, en caso de empate final, serían los de Pablo Hernández los que se colocarían por delante. Ganaron 2-1 en Castalia en la primera vuelta y también se impusieron por 1-3 en La Rosaleda con hat-trick de Calatrava. Por lo pronto, la diferencia entre ambos es de un punto después de que los albinegros vengan de sumar una derrota y un empate tras el paso por Martiricos.

Racing de Santander

Es el único que le queda por resolver, el del líder tras perder 3-0 en la primera vuelta en El Sardinero. No obstante, también es al que tiene menos posibilidades de alcanzar con esos nueve puntos de diferencia por los, precisamente, nueve que quedan por jugar. De hecho, el equipo de José Alberto López podría ser de Primera División este mismo fin de semana y llegar a La Rosaleda con el ascenso matemático.

Habrá que ver en qué situación llega cada uno de los equipos, como van evolucionando las semanas, pero lo cierto es que la situación es bastante favorable al Málaga CF de cara al desempate con los rivales.