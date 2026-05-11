Málaga CF - Racing: Entradas a la venta solo para los abonados blanquiazules con un descuento del 30%

Una vez conocido el horario del Málaga CF - Racing de Santander de la jornada 41 de LaLiga Hypermotion, el club de Martiricos ha puesto a la ventada las entradas para el último partido confirmado de la temporada en La Rosaleda con una gran novedad. No solo aumenta el porcentaje de descuento para los abonados, sino que se limita la compra a los aficionados blanquiazules y no al acceso general.

Esa es, precisamente, la gran novedad. El partido puede ser de vital trascendencia para el Málaga CF, ya que La Rosaleda es quien le puede confirmar la presencia matemática en el play off. Por eso el club ha priorizado por completo a sus aficionados, siendo la adquisición exclusiva para los socios malaguistas en la página web blanquiazul (https://entradas.malagacf.com/). Lo normal era que se abriera la entrada para cualquier aficionado, especialmente para los visitantes, pero no será así otra vez.

Descuento del 30%

Además, el descuento crece. Como novedad, cada abonado podrá aplicar un descuento del 30% en lugar del habitual 10% hasta en dos entradas, pudiendo adquirir en esta ocasión un máximo de cuatro localidades.

"El Málaga CF, ante la alta demanda de entradas para los partidos en casa, da prioridad a sus socios y les recomienda realizar la compra con celeridad para aprovechar el descuento en las localidades", reconoce el club e indica que el 19 de mayo será la fecha en la que el público general pueda tener acceso. No obstante, lo lógico es que para entonces el lleno ya sea oficial.

Así que ya todo está en marcha para vivir uno de los partidos más especiales del curso, por lo que puede suponer de cara a la confirmación del play off y porque puede servir para confirmar al menos un encuentro más en casa con uno de los mejores ambientes que se recuerdan.