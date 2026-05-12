Clasificación de Segunda División: ¿Ruptura entre el ascenso directo y el play off?

10 equipos han llegado a las tres últimas jornadas de la temporada regular con las matemáticas aún de su mano para estar, a final de curso, en los dos primeros puestos de ascenso directo o en los cuatro que dan derecho a competir en el play off. Sin embargo, parece existir una amenaza de ruptura de dos bloques y el Málaga CF apura todas sus opciones de luchar por todo. Primero, con la cabeza en el Ceuta.

Racing de Santander (1º, 75 puntos), Deportivo de La Coruña (2º, 71), Almería (3º, 71), Málaga CF (4º, 66), Las Palmas (5º, 66), Castellón (6º, 65), Eibar (7º, 64) y Burgos (8º, 63). En las últimas semanas parecían los grandes candidatos a esas seis primeras plazas, pero la trayectoria reciente, además de las matemáticas, obligan a sumar al Córdoba (9º, 60) y al Andorra (10º, 58), aunque las posibilidades sean más remotas.

La pregunta resulta clara: ¿hay dos vagones bien diferenciados, uno por el ascenso directo y otro por los puestos de promoción? Así lo parece con la distancia de cinco puntos que se ha establecido entre Deportivo y Almería con el Málaga CF. Con nueve tantos aún en juego, podría parecer una diferencia casi insalvable, pero LaLiga Hypermotion ya nos ha acostumbrado a que todo puede cambiar semana a semana y, especialmente, en este tramo final.

Vagón del ascenso directo

En ese primer tren estarían los tres primeros clasificados. No obstante, el Racing de Santander es uno de los protagonistas de la semana. El equipo de José Alberto López recibe al Valladolid. Si consigue la victoria y, además, el Dépor no le gana al Andorra o el Almería a Las Palmas, tendrá el primero de los tres billetes rumbo a Primera División. Le vale que no sume un triunfo cualquiera de los dos rivales.

En ese caso, el Racing tendría 78 puntos por los 72 o 71 de alguno de los otros dos y con el average a favor... No hay que olvidar que, en clave Málaga CF, los de Santander podrían llegar con el ascenso confirmado a esa jornada 41 en La Rosaleda.

Vagón del play off

El otro vagón parece liderarlo el equipo de Funes. No obstante, un triunfo ante el Ceuta junto a un tropiezo de gallegos o indálicos revoluciona por completo el final. De hecho, el Málaga CF ha estado muy cerca de poder certificar en el Alfonso Murube su condición de equipo de play off, si el Eibar hubiese cedido en Anduva contra el Mirandés. La calculadora ya queda aplazada para esa visita del líder porque la distancia con la séptima plaza será inferior a los seis puntos que hay en juego.

A Las Palmas le quedan el Almería y el Dépor en dos de las tres jornadas finales. El Castellón juega con dos equipos en problemas con el descenso como son Cádiz y Huesca, además del Eibar. El propio Eibar suma en su camino a la Cultural, con posibilidad de descender matemáticamente esta semana, y el Córdoba. Y cierra el Burgos contra Granada, Cultural y Andorra. El resumen perfecto es que hay cinco equipos separados por tres puntos, por eso todo es tan volátil en este final.

El Málaga CF también le tiene ganado el average al Córdoba. / Málaga CF

¿Córdoba y Andorra?

Las cuentas hasta ahí estaban claras. El 'problema' que se les ha sumado es la aparición inesperada del Córdoba y el Andorra, a los que las matemáticas aún les dan posibilidades. Los blanquiverdes suman seis victorias consecutivas y tienen el play off a cinco puntos. Por delante tienen Albacete, Eibar y Huesca, dos de ellos como locales. El Andorra apura sus opciones con siete puntos de desventaja del Castellón. Es decir, este fin de semana podría quedar fuera de la contienda con un mal resultado ante el Dépor.

Habrá que ver cómo se resuelve esta semana y qué pistas se puedan dar, entonces con dos jornadas para el final. Lo que está claro es que el Málaga CF se ha ganado estar donde está y va a luchar con todo y por todo.