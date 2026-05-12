Dani Sánchez se reincorpora de manera parcial con el Málaga CF

El Málaga CF encara desde este martes una nueva semana de entrenamientos con el Ceuta en el horizonte (sábado, 16.15 horas). La cuenta atrás cada vez se hace más corta, pero Funes sigue sumando buenas noticias en su plantilla. Dani Lorenzo sigue sumando carga en las sesiones de trabajo y Dani Sánchez ya ha vuelto después de una sobrecarga en los isquiotibiales.

Dani Lorenzo y Dani Sánchez

El marbellí sigue dando pasos hacia delante en su etapa final de la recuperación. Tuvo "muchas papeletas" para estar en la convocatoria del Sporting de Gijón, pero todo apunta a que será en el Alfonso Murube donde se vea de nuevo escrito su nombre en la lista de los elegidos. La evolución durante la semana marcará la disponibilidad de cara a poder jugar más de un mes después de que se lesionara del sóleo.

La otra gran noticia de la jornada ha sido la recuperación del lateral izquierdo. Precisamente, Dani Sánchez se cayó de la convocatoria frente al Eibar por una sobrecarga en los músculos isquiotibiales. No está siendo fácil su temporada, pero cuanto mayor sea el número de efectivos, mayor posibilidad de rotar va a tener el cuerpo técnico.

Así, el único lesionado que quedaría por recuperar sería Dorrio, en función de los tiempos que asuma la temporada regular del Málaga CF y un hipotético play off. El extremo vasco siguió su recuperación en el gimnasio junto a Luismi y Pastor (sin ficha), además de Juanpe, aún con la pierna inmovilizada.

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En busca de dos sustitutos

Por delante le quedarán al equipo tres sesiones más hasta que ponga rumbo a Ceuta. Serán importante porque Funes necesita dos sustitutos para los sancionados Murillo y Dotor. Parece claro que uno será Javi Montero en el centro de la defensa y el otro estaría entre Rafa Rodríguez, Ochoa, Ramón o Dani Lorenzo, si es que no quiere el técnico de Loja jugar con dos delanteros en el Alfonso Murube.