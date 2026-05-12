Afición
Lleno en La Rosaleda para el Málaga CF - Racing de Santander
El club agotó en menos de 20 horas prácticamente todas las entradas disponibles para el encuentro contra el líder, que puede servirle a los de Funes para cerrar matemáticamente el play off
Menos de 18 horas después de que se pusiesen las entradas del Málaga CF - Racing de Santander (24 de mayo, 18.30 horas), La Rosaleda apunta a no tener ni un solo asiento libre para ver uno de los partidazos del tramo final de LaLiga Hypermotion. A más de una semana para que se celebre encuentro.
La respuesta de la afición ha sido de absoluto respaldo al club. La entidad de Martiricos ha priorizado a su gente de cara a un partido que puede ser decisivo para la clasificación al play off. Tan solo los abonados blanquiazules podían acceder a la compra a lo largo de esta semana y, además, con un 30% de descuento y la posibilidad de adquirir cuatro localidades. Es decir, todo preparado y dispuesto para La Rosaleda más local que nunca.
Cuestión de horas
El día 19 estaba previsto que se abriera la venta general, también para los aficionados del Racing de Santander, pero no tiene pinta de que vaya a ser posible. Ha sido cuestión de horas lo que ha tardado el Málaga CF en llenar su estadio. El cartel del encuentro es innegable, pero lo que se juega el equipo de Martiricos es tan ilusionante que es imposible faltar a la fecha.
"El Málaga CF, ante la alta demanda de entradas para los partidos en casa, da prioridad a sus socios y les recomienda realizar la compra con celeridad para aprovechar el descuento en las localidades", anunciaba el club en un comunicado. Dicho y hecho.
¿Abonos liberados?
Quedará una remota posibilidad de poder estar en La Rosaleda el domingo 24 de mayo. Se han vendido todas las localidades, aunque se podrán liberar los abonos de aquellas personas que no puedan asistir. No obstante, no debería ser una cantidad demasiado alta porque, a excepción de aquellos malaguistas que viven fuera de las fronteras de la Costa del Sol, ¿quién en su sano juicio decide no venir al último partido confirmado que tiene el equipo con su afición?
Es el estado de absoluta felicidad que vive el malaguismo. Arrasó con las entradas disponibles para viajar a Ceuta, ha arrasado con las localidades de La Rosaleda... Cinco puntos le separan de seguir soñando con el ascenso, pero la semana que viene puede certificar ya su condición de equipo de play off.
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