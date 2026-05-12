Víctor Gómez, del Málaga CF 21/22 que rozó el descenso a la prelista de España para el Mundial

Si algún aficionado del Málaga CF ha leído con atención la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial que arranca en un mes, le puede haber sonado un nombre. 55 jugadores tiene en mente el seleccionador de los que saldrán los 26 convocados de la selección española para buscar la segunda estrella y entre los Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri o Zubimendi también se ha colado Víctor Gómez, quien militara en las filas de Martiricos durante la temporada 2021/22.

Cedido en el Málaga CF 21/22

El lateral derecho, ahora en el Sporting de Braga, recaló en aquel 'nuevo' Málaga CF de José Alberto López con menos limitaciones económicas para fichar en la dirección deportiva de Manolo Gaspar. El de Brandon Thomas, Antoñito, Paulino de la Fuente, Sekou Gasamma, Vadillo, Peybernes... Llegó Víctor Gómez cedido por el Espanyol con el objetivo de conseguir minutos y rendimiento que le permitieron hacerse un hueco con los 'pericos'. Sin embargo, se lo acabó comiendo una temporada desastrosa que puedo acabar en tragedia.

Víctor Gómez, ante el Eibar, en un partido del Málaga CF en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Entonces, fue el segundo jugador de campo con más minutos, solo por detrás de Escassi, indiscutible con una falta de competencia manifiesta. Uno de los más cercanos a José Alberto, que ya le había tenido a sus órdenes en la cesión del Mirandés. Tenía una proyección casi fulgurante, más en ataque en defensa, pero las peores noticias llegaron cuando el cese de su técnico y las posteriores llegadas de Natxo González y Pablo Guede, especialmente el argentino, le hicieron bajar los brazos en un equipo que no descendió porque se encontró con cuatro peores.

Cuatro años en el Braga

El lateral derecho salió del Málaga CF de vuelta al Espanyol, aunque un nuevo préstamo le mandó al Sporting de Braga el verano de 2022. Al año siguiente, el club portugués ejecutó la opción de compra de dos millones de euros y, desde entonces, el catalán ha militado en el equipo de Ricardo Horta y compartiendo vestuario con Roberto durante unos meses.

Ha sido su cuarta temporada la que le ha colocado en las miras de Luis de La Fuente. Su papel protagonista en Martiricos le permitió debutar con la selección sub-21 y la última pared que le queda por derribar es la absoluta. Parece difícil con Pedro Porro y Marcos Llorente como favoritos al puesto, pero su cuarta temporada en el Braga, con una semifinal en la Europa League, le ha devuelto a competir en el primer escalón, jugándolo prácticamente todo en Portugal, acumulando un gol y 11 asistencias este curso.

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A las puertas del Mundial

Al final, Luis de la Fuente deberá mandar la lista definitiva con los 26 jugadores antes del 1 de junio. En caso de algún contratiempo y siempre 24 horas antes de que debute España -el 15 de junio contra Cabo Verde-, el seleccionador debe acudir a esta prelista para recuperar a algún jugador. Lo tiene difícil, pero las posibilidades de Víctor Gómez están ahí en su temporada de explosión en Portugal.