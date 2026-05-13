Rival
El Ceuta también recibirá con una baja importante al Málaga CF
La sanción de Aisar Ahmed deja un vacío en la defensa del rival blanquiazul, que se ha perdido anteriormente tres derrotas en los tres partidos que no ha jugado esta temporada en Segunda
No será el Málaga CF el único equipo que recale este sábado (16.15 horas) en el Alfonso Murube con bajas en su plantilla. Ni Carlos Dotor ni Murillo estarán en la plantilla de Funes después de que el madrileño fuera expulsado ante el Sporting de Gijón, además de cumplir el central su segundo ciclo de tarjetas amarillas. Tampoco lo hará Aisar Ahmed en el Ceuta.
Baja en el lateral
Ahmed también recibió una cartulina amarilla en la última jornada, contra el Castellón, y se perderá el encuentro para cumplir con la correspondiente sanción al ser la quinta. Lo cierto es que el lateral derecho ceutí es una de las piezas más utilizadas en los planes del técnico del próximo rival del Málaga CF. Acumula 36 encuentros esta temporada en LaLiga Hypermotion. La mala noticia para los suyos es que en los tres en los que no ha estado presente han perdido: 3-0 ante el Valladolid, 2-0 frente al Córdoba y 4-0 contra Las Palmas. Eso sí, ninguno como local.
Es mucho recorrido el que pierde José Juan Romero sin un futbolista que, pese a ser lateral derecho, llega con asiduidad a línea de fondo. De hecho, Ahmed empezó la temporada en posiciones más adelantadas y ahora necesita Ahmed un sustituto. Manu Sánchez y Gonzalo Almenara parecen las opciones más evidentes como laterales naturales, aunque no han contado con excesivo protagonismo esta temporada.
Un rival muy fuerte
Será una de las grandes dudas del entrenador caballa para recibir al Málaga CF este mismo sábado. El Ceuta quiere cerrar por todo lo alto una temporada que le ha colocado en el primer plano del fútbol profesional. Salvada la categoría con mucha distancia y llegando a optar al play off si no fuese por un pequeño desvío en los últimos meses. En definitiva, un rival con hambre es al que deben superar los de Funes si quieren volver a Martiricos con 69 puntos en el casillero.
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