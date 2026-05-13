El Málaga CF evita una multa importante por el reloj que cayó al césped ante el Sporting

El Málaga CF ha evitado una multa importante, otra vez por temas extradeportivos, tras el partido contra el Sporting. El árbitro Sánchez López detuvo el partido en el descuento final por la caída de un reloj al césped de La Rosaleda y el Comité de Disciplina ha decretado una "multa por alteración del orden del encuentro de carácter leve".

Sanción por el reloj

"En el minuto 90+5 el partido estuvo detenido durante un minuto, activando el protocolo de lanzamiento de objetos, debido a que desde un sector del público situado en la zona de preferencia, detrás del asistente número 2, se lanzó un reloj de pulsera, que cayó al terreno de juego sin impactar en ninguna persona. El partido finalizó sin nuevas incidencias", recogió el acta del árbitro al finalizar el encuentro.

Precisamente, el artículo 177 sobre la alteración del orden del encuentro de carácter leve, al que hace referencia el comité, dice: "Cuando con ocasión de un partido se produzcan hechos de los definidos en el artículo 15 del presente ordenamiento y se califiquen por el órgano disciplinario como leves, el club responsable será sancionado con multa de hasta 602 euros".

Sanciones de Dotor y Murillo

También, como parte de un proceso rutinario, se han confirmado las sanciones de Dotor y Murillo. El centrocampista y el defensa del Málaga CF se perderán el partido de este sábado contra el Ceuta. No había duda con ninguno de ellos después de que el club de Martiricos haya optado por no recurrir la roja del madrileño. De hecho, Deportivo de La Coruña, Córdoba y Mirandés han recurrido, y solo le han dado la razón al equipo de Riazor, retirándole una amarilla y la consecuente sanción por ciclo de tarjetas a Yeremay.