Los planes de Funes para sustituir a dos intocables del Málaga CF como Dotor y Murillo

Juanfran Funes afronta el partido de este sábado del Málaga CF contra el Ceuta con dos objetivos, a cada cual más importante: seguir acercando al equipo a la confirmación matemática del play off y sustituir con acierto a dos jugadores intocables en sus planes como son Carlos Dotor y Diego Murillo.

Ni el centrocampista ni el central van a poder estar este fin de semana en el Alfonso Murube. El madrileño fue expulsado contra el Sporting de Gijón por un agarrón a Gaspar Campos cuando se marchaba más o menos solo a la portería de Alfonso Herrero, mientras que el manchego recibió su décima tarjeta amarilla de la temporada y tendrá que cumplir su segundo ciclo de sanción. Hay que recordar que, sin estos dos mismos futbolistas sancionados, el Mirandés se impuso al Málaga CF en Anduva y ahora no se puede fallar.

Centro del campo

Al menos, parece haber un casting más amplio que entonces, especialmente en el centro del campo. Pese a las lesiones de Luismi y Juanpe, y ahora con la sanción de Dotor, la medular cuenta con un grupo numeroso de candidatos. Con Izan Merino fijo, se quedan una o dos plazas, en función de si Funes opta por dos delanteros o solo por uno: el propio Izan Merino, Dani Lorenzo, Ramón, Rafa Rodríguez, Brasanac y Ochoa.

Dotor, expulsado ante el Sporting, conversa con el árbitro. / Gregorio Marrero

El serbio viene de acompañar como titular a Izan Merino y Dotor frente al Sporting de Gijón. Tuvo que salir del campo pasada la media hora para dejar su lugar a Chupe, aunque la sustitución apenas se debió al hecho de buscar gol y cambiar el sistema, no a cuestiones de rendimiento. Por condiciones, Rafa Rodríguez podría ser uno de los perfiles que supla al madrileño de forma más parecida con capacidad para jugar cerca del área, tener el balón y liderar la primera línea de la presión.

Dani Lorenzo y Ramón

Uno de los nombres propios es Dani Lorenzo. Este martes realizó la primera sesión completa del entrenamiento. Podría ser un poco arriesgada su vuelta tras más de un mes de baja por una lesión, pero podría repetir 'el plan Larrubia' en Ipurúa: el pacto de jugar menos de 60 minutos, pero hacerlo como titular. El marbellí no pisa el césped desde el 1 de mayo y su vuelta es fundamental como jugador diferencial en Segunda División.

Para llevar a cabo esos 45 minutos de Dani Lorenzo, Ramón podría ser su gran aliado en la ecuación. El capitán acumula dos partidos en los que ha entrado justo al inicio de la segunda parte. ¿Hasta qué punto se puede forzar la máquina física a las puertas del play off? Sería una gran noticia poder disfrutar de más tiempo del capitán en el campo, pero sus tiempos deberían ser especiales y guardar cautela en todo este proceso.

Ochoa

Es el perfil más ofensivo de todos los candidatos con los que cuenta Funes. Salió en la segunda mitad ante el Sporting para abrir los espacios y podría ser una gran opción ante un perfil tan rocoso como puede presentar la muralla del Ceuta. Con Larrubia y Joaquín indiscutibles en banda, se le abren espacios por dentro al internacional por Irlanda.

¿Javi Montero?

Donde hay menos dudas y menos opciones es en el centro de la defensa. Murillo es el central por excelencia de la zaga blanquiazul. Entre Galilea y Montero han ido alternándose, apareciendo el sevillano cuando el vasco se lesionaba. Cuando Funes ha podido elegir en estos tres últimos encuentros, siempre ha recurrido a la figura de Galilea y el exjugador del Racing de Santander afronta una nueva oportunidad. Ahora, de igual a igual.

Einar Galilea viene siendo el compañero de Murillo en los últimos encuentros. / LaLiga

Curiosamente, Galilea y Montero no han coincidido en toda la temporada y ahora deben unir fuerzas en la antepenúltima jornada de LaLiga Hypermotion, con el play off en juego. Desde un segundo plano podría aparecer la figura de Ángel Recio, aunque parece más complicado después de jugar su último encuentro en febrero, cuando sustituyó aquel día a Murillo en Miranda de Ebro.

Habrá que ver cuáles son las dos grandes decisiones que toma Funes para sustituir a dos futbolistas indiscutibles para el Málaga CF. Bien necesita acertar esta semana, aunque el grupo al completo atraviesa un gran estado de forma y es totalmente consciente del objetivo que hay en juego como para sudar la camiseta hasta el último minuto.